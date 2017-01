Începe sezonul reducerilor

De pe data de 15 ianuarie, operatorii economici pot începe vânzarea în sistem de soldare a produselor din colecția toamnă - iarnă. Potrivit informațiilor oferite de Rodica Mocanu, purtător de cuvânt al Oficiului Județean pentru Protecția Consumatorului Constanța, produsele care pot fi supuse soldării sunt „ confecții inclusiv blănărie, pielărie, produse de marochinărie și galanterie, tricotaje, țesături, încălțăminte, articole sport turism, cosmetice, aparate de încălzire și climatizare”. Trebuie făcută distincția dintre reducere și soldare. „Comercianții au dreptul să facă reduceri de prețuri pe parcursul întregului an la orice produs doresc, doar să nu iasă în pierdere. Ceea ce vedeți acum prin magazine reprezintă reducerile pe care agenții economici le practică la produsele oferite de ei”, ne explică Rodica Mocanu. Vânzarea de soldare reprezintă vânzarea însoțită sau precedată de publicitate și anunțată sub denumirea de soldare și care, printr-o reducere de prețuri, are ca efect vânzarea accelerată a stocului de mărfuri sezoniere. Reducerile care apar în magazine trebuie să îndeplinească anumite cerințe: trebuie să fie afișată, la loc vizibil, perioada de debut și de sfârșit a soldării, durata acesteia, precum și sortimentul de mărfuri supus soldării, dacă reducerea nu se referă la toate articolele din magazin. Produsele cu reducere, pe perioada soldării, trebuie depozitate separat de celelalte produse. Pe articolele care se află la reducere trebuie menționat atât prețul nou cât și cel vechi de vânzare, scris efectiv „preț nou” și „preț vechi”. De asemenea, se trece procentul de reducere. Potrivit informațiilor furnizate de inspectorii OPC, în intervalul de timp 15 ianuarie - 15 aprilie, operatorii economici au dreptul să practice un exercițiu comercial de soldare doar de 45 zile. Toți comercianții trebuie să meargă obligatoriu la primărie să facă o notificare, însoțită de un inventar al magazinului, pentru a putea afișa soldările. După ce am sunat la 14 birouri ale primăriei, neoficial am aflat că până în prezent s-au depus doar zece dosare de soldare.