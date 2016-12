Începe sezonul debranşărilor de la RADET

1

RADET este un distribuitor de de servicii catre utilizatorii casnici, desi nu exista un contract cadru intre furnizor si beneficiar, ei au nesimtirea si tupeul sa-ti impuna o multime de conditii si taxe , dar in plus in formularul stufos impus de ei este specificat ca esti obligat sa le duci dovada racordarii la un sistem de incalzire individual. DAr aerul c onditionat cu incalzire nu este considerata sursa de incalzire. Pai tu proprietar ce drept mai ai in propriul tau apartament. Care este statutul juridic al RADT-ului intr-un contract de vanzare cumparare (act de proprietate) de au dreptul sa-ti impuna acest lucru, neexistnd nici o clauza juridica in acel contract in acest sens. Este o incalcare flagranta a dreptului la proprietate.. Procedura de debransare este una greoaie si anevoiasa care are rolul de a-l face pe proprietar sa renunte si in plus perioada este foarte scurtatinanad cont ca o luna jumatate teoretic astpti avizul lor... Asaca ceea ce este scris in articolul de mai sus este o apa de ploaie pentru cei ce doresc sa se debranseze, dar realitatea este alta. Nu mai vorbim de coloanele care trecprin proprietate unui cetatean sunt parte a unui operator comercial, dar fara a cere acordul [proiprietarului sau a plati vreo chirire, obligandu-l pe acesta sa accepte acest conpromis si in cazul in care s-a debransat trebuie sa platesca cota parte pentru cedare de energie. Intreabare: Ce vina au cetatenii, proprietarii pentru toate aceste incompetente tehnice RADET legiferate de catre parlament, si consiliu local, daca ei in 24 de ani de la schimbare formei de guvernare a statulul n-au reusit sa faca acest sistem eficient si flexibil???? Si de ce toti ceilalti agenti economici cu activitate in comercializarea si distributia de materiale si accesorii pentru instalatiile termice nu protesteaza pentru ca si ei sunt societati comerciale ca si RADET, acesta facandu-le concurenta neloaiala si protejata de catre STAT. Proprietarul unui apartament este detinatorul de drept si paote alege de la furnizorii de servicii fara ai fi impuse servicii obligatorii sau faraconsimtamantul acestuia. Doar traim intr-un stat democratic si nu dictatorial??????