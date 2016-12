Începe să se încălzească, la Constanţa

1

IMPERIUL VOSTRU SE DESTRAMA !CURTEA DE CONTURI A INCEPUT CONTROLUL AUTORITATII NAVALE

RAZBOI IMPOTRIVA NEDREPTATII Ni s-a declarat un razboi? Da, ca si in anul 1940 Franta, valorile ANR, valorile in general au fost atacate. Degradarea sistemului in Romania a inceput dupa 1944 si se leaga de comunizarea si rusificarea Romaniei. Strategia de aparare a ANR a fost defectuoasa ori nu a fost realizata. E in lupta un nou anr pe care eu cel putin nu il mai recunosc cu vechiul ANR Fiecare se gandeste ca asta nu i se poate intampla lui , ori se gandeste numai atunci cand este vorba de el.Iata greseala strategica franceza:blindatele – a se citi valorile au fost atacate „piecemeal” bucata cu bucata.( Cf Charles de Gaulle- Memorii de razboi) Dar sint multi de „ el” de cazuri individuale care adunate fac un caz colectiv, un adevarat conflict de munca intre slariatii ANR si sistem. Va propun ca in urmatoarele zile sa ne manifestam parerea,(fiecare poate sa vina cu o idee de manifestare impotriva nedreptatii de acum si spulberarii vechiului ANR- ganduri pe care stiu ca le ageti mai mult sau mai putin toti, chiar si „killerii”- „executantii” de tip neocomunist-nazist cu care in viitor chiar nu se poate intrevede democratie) opozitia printr o greva de tip japonez si o pauza intre 11 55 -12 35 pentru a demonstra sistemului ca nu ne impresioneaza , ca sintem impotriva si ca sintem in lupta cu sistemul . Alegerile nu sint numai in Parlament si ele au oricum consecinte direct asupra situatiei din ANR. Exista 700 de oameni in ANR si 10 -20 in conducere-sistemul. Va intreb cine este ANR? Acei 10 oameni ? Ca si in Germania de est 1989 raspunsul este NOI SINTEM !..noi sintem poporul spuneau germanii si noi sintem ANR spun oamenii, fara de care bineinteles ANR insasi nu poate exista. s-a facut o nedreptate, o inscenare de cel mai josnic tip si totusi eronata.. si ca in trecut cand oamenii apelau la judecata Sfatului oamenilor buni si batrani apelez la sfatul oamenilor din ANR si la Justitie-Tribunal , mai ales ma adresez celor ce au fost nedreptatiti , dati afara ori care si-au pierdut locurile de munca?care simt ca „asa nu se mai poate!” Si va intreb Cat o sa mai rabdam ? cat o sa mai rabdam nedreptatea? Sa stiti ca legea este de partea noastra!de aceea facem Declaratie de razboi impotriva nedreptatii! Va chem la lupta prin toate mijloacele posibile: greva, actiuni sindicale, actiuni administrative si actiuni in justitie, actiuni sociale , presa, discreditarea acestor mijloace murdare de a face administratie care vor fi anihilate in curand chiar daca peste cateva zile sau 1 an sau 2 . Ati vazut cum oamenii –colegii nostri de la APC au stiut sa lupte 3 luni ? ANRul e mai prejos de cat APC?Nu cred!.. Desi nu ne place si avem psihologia „asta nu mi se poate inampla chiar mie” gandeste te ca „maine poti fi tu”! NOUL ANR VREA SA FACA LEGEA ..FARA LEGE ..FARA CONSILIERII JURIDICI DE LA JURIDIC. –Juristii sint dati afara in cateva zile. In mai putin de o luna 2 juristi au fost dati afara mai mult sau mai putin mascat.Toti sefii de la Juridic, Tehnic si Personal si-au dat demisia in cateva zile mai mult sau mai putin voluntar, impreuna cu alti cativa zeci de angajati „demisionari” demisi mascat sau demisi- inclusiv sefi de servicii inclusiv cei 5 Capitani de zonale adj. care si au pierdut posturile. Numai ca de data asta s-a incalcat legea.Numai ca de data asta o sa plateasca! E timpul pentru o noua revolutie! Vreau sa –mi aratati ca nu e asa cum a zis un prieten al Presedintelui Basescu : ANR E ATAT DE CORUPT INCAT pentru ca anr sa fie reformat trebuie demolata cladirea si construit un nou anr cu noi angajati... Vreau sa mi demonstrati ca anr se poate reforma din interior.Si poate lupta cu toate influentele politice si de orice fel. Omaneni din ANR ! NI S-A DECLARAT RAZBOI! .. fara sa-o stim poate, fara o declaratie oficiala, deci cu atat mai imoral, „sistemul ticalosit” cum ar spune Marin Preda cu reminiscente in comunism , dar din pacate si in unii oameni mai tineri dar educati comunist- e in razboi cu oamenii, ca si in comunism fara motive ori lege, pur si simplu incalcand legea, pe sistemul „pentru nimic iei 3 ani inchisoare”. Si totusi asa cum au spus o si politicienii „aceasta imparatie a intunericului trebuie sa dispara”. Va chem cate un ANR liber si combatant ca si Franta libera in 1940 a lui Charles de Gaulle dincolo de capitularea pe care unii salariati inteleg s-o faca...si sa actionam cum deja unii colegi fac prin actiuni sindicale ori in instanta . Fara o miscare de anihilare a „epurarilor” de tip comunist ANR ul nu supravietuieste in forma actuala, cu o miscare de „rezistenta” mai are sanse.Ma declar in greva .Prefer sa lupt! Nu ma atasez de a fi in ANR, ori in sistemul din Romania. Dar va intreb cati o sa plecati in Germani si Italia? Toti?E imposibil..asa ca e mai bine sa corectam ce putem aici.Credeti ca faptul de a sta pasiv si a astepta ce decide sistemul e o solutie? Daca vor razboi se pare ca vor avea unul..dar mai mult decat isi imaginau.. Va chem la lupta impotriva sistemului nu a oamenilor. GREVA ANR AJUNGE CU EPURARILE Noul ANR vrea sa faca legea ..fara lege, dand afara cei trei juristi ai ANR in aproximativ 30 zile;din 700 de oameni 100 de oameni dati afara direct sau mascat si peste 200 si-au pierdut functia MISCAREA DE REZISTENTA ANR IMPERIUL VOSTRU SE DESTRAMA OAMENI DIN ANR! Aveti puterea de a schimba plaga care a cazut asupra anr din mai 2012 care reprezinta de fapt comunismul cu toate consecintele. NEOCOMUNISTII DIN anr trebuie sa plece! LOCUL LOR E LA LADA DE GUNOI A ISTORIEI! Eu ma opun lor !Tu ce faci? ALTURA- TE ACUM MISCARII DE REZISTENTA ANR! Neocomunistilor, nu sinteti permanenti si istoria va va matura brutal de pe scena! Ziarele vremii vor inregistra greselile si crimele voastre! Sint convins ca in sinea lor acesti killeri marionete neocomuniste nu sint multumiti de ei si simt ca gresesc si ca incalca morala religia si legea! Ca sa va lamuriti priviti-i! Fetele lor se scalda intr- o stare jalnica, mizerie morala si mai presus de tot nefericire!Asa arata un om care face ce e drept?Nefericit?Eu cred ca cei ce impart dreptate sint fericiti! La un moment dat valul a atins si anr.Urmarile le stiti si voi cu totii! Zeci de oameni dati afara sau demisi mascat – in jur de 100, peste 200 de oameni afectati sau cu posturile pierdute amenintati si umiliti de pierderea prestigiului! In plus epurarile mizerabile si nelegale dar care expun primejdios pe cei care le-au facut la pericolul unor dosare penale ale caror masuri premergatoare au fost demarate ca si zeci de procese civile cu anr care au inceput la tribunalele din toate tara! Anr ul implineste anul acesta 10 ani, 10 ani de prestigiu international care a fost spulberat!Asa a ajuns acum?Spulberat , facut un hibrid , spart in bucati? Asa vreti sa fie in continuare? Se va ridica cineva? Va ridica cineva anr? Toti indicii economici de dinainte de mai 2012 erau pozitivi, toti indicii de dupa mai 2012 sint negativi !Dezastrul tarii este un dezastru si in anr. Nu se putea altfel. Asta este directia in care vreti sa mearga Romania?In declin moral si economic? Inspre trecut , communism, incalcarea in dispretul legii a drepturilor si a libertatilor democratice, epurari si securisti? Nu cred! Schimba toate astea acum! MISCAREA DE REZISTENTA ANR CUM SE FACE EPURAREA IN 2012 LA ANR IN 10 PASI Preliminar :gasit oameni docili, santajabili, Cautat si eliberat locuri din ANR 1.Incalci legea , ascunzi acte, comiti fals in acte prin atestarea unor fapte , imprejurari necorespunzatoare adevarului pedepsit de legea penala de la 6 luni la 5 ani inchisoare 2. Faci asa zise comisii de epurare, ca cele comuniste de dupa 1944. Scopul unei comisii de epurare nu este de a da sanctiuni legale ci de a demite. Scopul ultim al unei comisii de epurare nu este nici macar de a da afara oamenii ,in sensul ca nu este de regula un scop in sine ci este de a aduce alti oameni noi cu dubla calificare: calificarea de ”ai nostri “ si calificarea de “marioneta” . 3. Daca “comisia” rateaza, deci daca pasul anterior a dat gres se face din nou o “comisie” dar cu oameni mai “hotarati” , exact ca dupa 1944 la presiunile rusilor .4 Pasul 3 se repeta de cate ori e nevoie pentru a da afara oamenii si a-i inlocui pe”ai vostrii” cu “ai nostrii”. Acest lucru trebuie avut in vedere de “comisie”.De aceea comisiile nu au obiect vreo sanctiune legala ci doar demiterea.Orice alta sanctiune va rezulta in schimbarea comisiei, ca un criminal platit care si-a ratat tinta. 5.In cadrul “comisiei” se face uz de falsurile create la pasii anteriori.-folosirea unui inscris cunoscand ca este fals in vederea producerii de consecinte juridice e pedepsit de legea penala de la 3 luni la 2 ani inchisoare 6.In general membrii “comisiei” ataca reputatia oamenilor tinte ale epurarii avand in vedere si moralul celorlalti precum si preintampinarea unor nemultumiri , rascoale , greve. 7.Abuzul in functie si refuzul comunicarii raspunsurilor la acte, obiectiuni, cereri , concedii, concilieri ale Sindicatului chiar cu incalcarea literei legii.(omerta precum mafia italiana) acte pedepsite de legea penala de la 6 luni la 3 ani inchisoare 8. Intrunirea “comisiilor” de epurare chiar si in concediu medical fara instiintarea oamenilor , dincolo de nulitatea absoluta pe care o atrag. 9.Incalcarea prevederilor legii privind sanctionarea treptata, gradata de la avertizare scrisa , diminuare cu 5% a salariului, diminuare cu 10%, suspendare, retrogradare, demitere prin trecerea direct la demitere frauduloasa. 10. Angajarea unor marionete ( in ANR 2012 demisi aprox. 100 oameni si angajati aprox 75, peste 200 oameni si-au pierdut functia) metoda practicata in ANR de Rodica Avram (contabila ) si A. Vasilescu, (referent inmatriculari nave), desi numite temporar de aprox 5-10 zile in functii . OPINIILE OAMENILOR EXPRIMATE IN REPLICA 2012 ..... Un ANR-ist dezamagit de situatie (5 nov 2012) Totul este politic. Sa va fie rusine! Din ce institutie am fost si ce am ajuns. Oricum, nu se face nimic pentru oameni, se face doar pentru anumite interese. Cui i-ati marit salariile si pentru ce merite? Doar ca au intrat cu o cerere la dvs? Si le-ati marit salariul pantru a va mai asigura cate un vot? Anr-isti (2 nov 2012) Normal ca a mărit salariile celor promovati pe criterii politice,va da si celor de jos câte o suta doua de lei iar pentru camarila vor fi mii de lei mărire, in privința milioanele ar trebui trasi la răspundere ANR-IST (2 nov 2012) Domnule DIRECTOR GENERAL, AVETI GRIJA CU DECLARATIILE ACESTEA POPULISTE, MARIRILE SALARIALE SUNT INTERZISE, VEDETI SA NU SE AUTOSESIZEZE CURTEA DE CONTURI....ATI MAI FACUT PUBLICA SI LISTA DIN CARE REIESE CLAR CA ATI MARIT SALARIILE NUMAI ACOLITILOR DUMNEAVOASTRA...IAR NOI AMARATII SA NE BUCURAM CA ... CE?????? SE VEDE CATA EXPERIENTA AVETI IN CONDUCERE .... CRED CA AR TREBUI SA LE FIE RUSINE LIDERILOR DE SINDICAT CARE STAU ASCUNSI CA SOBOLANII....RUSINE!!!!! Comunicat Radio Doina fm 5.01.2013 Conform Radio Doina fm 5.01.2013 CURTEA DE CONTURI a inceput controlul ANR cu privire la salariile mari pe care le iau unele persoane ;sesizarea a fost facuta de angajatii ANR nemultumiti de faptul ca salariile sint inegale si a fost urmata de controlul CURTII DE CONTURI.Vizati sint membrii conducerii care au avizat maririle depasind grila salariala prevazuta de lege. In comunicat se prevede ca persoanele care au primit banii ilegal vor fi obligate la returnarea lor catre stat. Sursa:Radio DOina INCEPE GREVA Prin revolutia din 1989 am castigat dreptul de a ne exprima Fii schimbarea pe care o vrei in lume –Ghandi Boicotati non violent actele si masurile unui anr nelegitim Noi ne implicam !ia si tu atitudine Impotriva epurarilor neocomuniste si a abuzurilor MISCAREA DE REZISTENTA ANR