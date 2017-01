Începe programul Rabla! 6.000 de euro de la stat ca să-ţi cumperi maşină electrică!

Începe programul Rabla! 6.000 de euro de la stat ca să-ți cumperi mașină electrică!

Dacă ai în curte o mașină veche și ai și câțiva bani puși deoparte, statul îți dă și el 6.000 de euro și poți să îți cumperi o mașină electrică. Ministerul Mediului a dat startul unei noi ediții a programului Rabla. Acesta a fost îmbunătățit și vine cu bani mai mulți pentru cei care vor mașini electrice sau hibrid.Săptămâna trecută, Comitetul de avizare al Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat lista finală a producătorilor validați să participe la programul Rabla 2016. Anul acesta, 116 dosare au fost depuse de către producătorii sau dealerii auto, din care 105 a fost aprobate și 11 dosare au fost respinse. Începând de săptămâna aceasta, AFM va încheia contracte de finanțare cu producătorii și dealerii validați în program. Lista finală a acestora va fi publicată, ulterior, pe site-ul AFM.Rabla Clasic și Rabla Plus„Este adevărat că am demarat acest program mai târziu decât în alți ani, însă am venit cu o viziune complet nouă asupra acestuia, în al 12-lea an de funcționare. Prin introducerea compo-nentei Rabla Plus, care va fi demarat pentru cetățeni tot luna aceasta, avem acum într-adevăr un program care poate să-și atingă obiectivul principal: reducerea poluării și îmbunătățirea calității aerului pentru toți românii. Îmi doresc ca, de anul acesta, să vedem din ce în ce mai multe mașini electrice pe străzile și în orașele din România”, a declarat ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Cristiana Pașca Palmer.Anul acesta, programul este gândit în două direcții: Rabla Clasic, deja cunoscută de populație, prin care românii pot beneficia de o primă de casare pentru achiziția unui autovehicul nou câtă vreme își casează autovehiculul vechi, și Rabla Plus, program nou, prin care este stimulată achiziția unui autovehicul nou pur electric sau nou electric hibrid, fără obligativitatea casării unui autovehicul vechi. Obligația casării intervine doar pentru cei care doresc să cumuleze finanțarea acordată prin acest program cu cea din programul Rabla Clasic.Pentru acest an, bugetul alocat celor două programe este de 220 de milioane de lei. Din aceștia 75 de milioane de lei sunt alocate extensiei Rabla Plus, atât pentru achiziționarea de autovehicule noi electrice și electrice hibride, cât și pentru finanțarea rețelei de stații de încărcare a acestora.Bonusuri cumulate pentru mai mulți baniPentru Rabla Clasic rămâne în vigoare prima de casare de 6.500 de lei, cu posibilitatea accesării suplimentare a două eco-bonus-uri. Un eco-bonus de 750 de lei care poate fi adăugat primei de casare în situația în care românii aleg să-și cumpere o mașină al cărui motor generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 100 de grame pe km sau un eco-bonus de 1.500 de lei pentru situația în care optează pentru au autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid.Dacă mașina nouă respectă ambele criterii, un cetățean poate beneficia de ambele eco-bonus-uri, putând să ajungă, cu tot cu prima de casare, la o finanțare de 8.750 de lei, care va fi suportată de AFM din costul mașinii noi.Buget ajustat în funcție de cerereÎn cazul Rabla Plus, românii care vor să aleagă o mașină care nu poluează beneficiază din partea AFM de două tipuri de eco-tichete: unul de 5.000 de lei pentru achiziționarea unui autoturism nou electric - hibrid sau unul de 20.000 de lei pentru mașinile noi 100 la sută electrice.Programul Rabla Plus este așteptat să demareze până la sfârșitul acestei luni. În prezent, producătorii se află în procedură de validare. În cazul acestui program dispare obligativitatea de casare a unui autovehicul vechi, condiția fiind impusă doar în cazul cumulării celor două programe.Cele două axe ale programului pot fi accesate de populație separat sau combinat. În situația în care un cetă-țean deține o mașină veche pentru casat și dorește să achiziționeze un autoturism nou sută la sută electric sau nou electric hibrid, va beneficia de un sprijin financiar de aproximativ 6.000 de euro, deoarece va primi, concomitent, atât prima de casare de 6.500 de lei, cât și eco-tichetul de 20.000 de lei sau cel de 5.000 de lei.Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor estimează că anul acesta, prin programul Rabla 2016, vor fi scoase din circulație aproximativ 20.000 de autovehicule poluante. În ceea ce privește achiziția de mașini electrice sau electric-hibride, bugetul este gândit astfel încât să poate fi ajustat în funcție de cerere.