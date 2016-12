Începe Litoralul pentru toţi. Iată cât costă un sejur, la mare, în extrasezon

Începe Litoralul pentru toți. Iată cât costă un sejur, la mare, în extrasezon

Sejururi la prețuri imbatabile și o vacanță minunată, dacă ține și vremea cu turiștii. Asta promit hotelierii pentru ediția de primăvară a programului Litoralul pentru toți.Federația Patronatelor din Turismul Românesc, Asociația Națională a Agențiilor de Turism și Asociația Litoral - Delta Dunării lansează, începând cu 15 mai, Litoralul pentru toți. Programul special stârnește de la an la an un interes semnificativ din partea turiștilor, care au posibilitatea să achiziționeze sejururi în extrasezon, pe litoralul românesc, la prețuri mai mult decât avantajoase.Pentru a veni în sprijinul turiștilor, lansarea acestei ediții beneficiază de aceleași tarife maximale din ediția septembrie - octombrie 2014, ceea ce înseamnă că aste pachete pot avea și prețuri inferioare acestor plafoane tarifare.Astfel, pentru zona Mamaia - Constanța - Eforie, tarifele maximale pentru această ediție, între 15 mai și 18 iunie, pentru un sejur de șase nopți pleacă de la 205 lei, de persoană, la hotel de o stea, fără mic dejun inclus, și ajung la 605 lei, de persoană, la hotelurile de cinci stele, cu mic dejun inclus. La două stele, fără mic dejun, puteți plăti 235 de lei, iar la trei stele 265 de lei de persoană. Dacă totuși optați pentru micul dejun inclus, diferențele sunt destul de semnificative, la două stele fiind 315 lei de persoană, iar la trei stele 425 de lei. Pentru patru stele și pentru cinci stele există doar opțiunea cu mic dejun inclus și un sejur de șase nopți de persoană ajunge la 485 de lei, respectiv 605 lei.Și anul acesta, turiștii beneficiază de o opțiune suplimentară: varianta all inclusive, care asigură toate cele trei mese - servite în regim de bufet, băuturi incluse, acces gratuit la locuri de joacă pentru copii, piscine, șezlonguri și umbrele pe plajă. Tarifele maximale pentru sejururi all inclusive de cinci nopți de persoană ajung până la 765 de lei, la trei stele, 875 de lei la patru stele și 985 de lei la cinci stele.Prețuri la jumătate în sudul litoralulPentru sudul litoralului, adică în stațiunile Costinești, Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn, Mangalia, 2 Mai, Vama Veche, tarifele maximale pentru această ediție, fără mic dejun inclus, pleacă de la 159 de lei, la hotel de o stea și ajung la 179 de lei, la două stele, și 199 de lei, la trei stele. Pentru sejururile cu mic dejun inclus pentru cele șase nopți de cazare, prețurile sunt de 269 de lei, la două stele, 329 de lei la trei stele, 379 de lei la patru stele și 469 de lei la cinci stele.Locurile vor fi vândute în peste 70 de agenții din toată țara, ceea ce înseamnă că, până la sfârșitul ediției de primăvară 2016 a programului, cel puțin 10.000 de turiști vor putea beneficia de vacanțe pe litoral la tarife reduse.„Programul Litoralul pentru toți este deja o tradiție în peisajul turistic românesc. În perioada 15 mai - 18 iunie, în așteptarea turiștilor, hotelierii de pe litoral au pregătit peste 15.000 de locuri de cazare. Sperăm ca vremea să fie frumoasă, astfel încât cei care vor veni pe litoral în această perioadă să se bucure de soare și mare la cele mai mici tarife”, a declarat Mohammad Murad, președintele FPTR.