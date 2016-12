Începe goana după cadouri. Constănţenii, tot mai interesaţi de jucăriile şi hainele făcute manual

Începe goana după cadouri. Constănțenii, tot mai interesați de jucăriile și hainele făcute manual

Oricum, indiferent de ce aleg să achiziționeze, toate acestea înseamnă, clar, o alergătură de nedescris și bineînțeles eforturi financiare pentru fiecare om în parte.Se pare că anul acesta meșteșugarii locali sunt foarte apreciați, iar la toate târgurile de Crăciun din oraș și nu numai, marfa lor este nu numai căutată și apreciată de „vânătorii” de cadouri, dar și ofertele sunt din ce în ce mai diversificate. Luna aceasta, Asociația Handmade din Constanța a organizat, la fel ca în fiecare an, târgul de Crăciun, eveniment care se va încheia pe data de 30 decembrie. La această ediție, artiștii expun o gamă variată de produse, pornind de la accesorii vestimentare, bijuterii, decorațiuni de casă. Ca urmare, clienții pot găsi o mulțime de cadouri handmade pentru cei dragi, toate lucrate cu migală, îndemânare și pasiune.„De la an la an, numărul celor interesați de obiectele handmade este tot mai mare. Constănțenii au început să aprecieze efortul artiștilor și creativitatea lor. În privința prețurilor obiectelor lucrate manual, acestea sunt cuprinse între 5 lei, o decorațiune mică de brad, 30-50 de lei o coroniță, bijuterii și accesorii vestimentare de la 20 lei la 200 lei. Și jucăriile tricotate sunt la mare căutare, ele costând între 15 și 45 lei, la fel și tricourile pictate cu teme de sărbătoare.De asemenea, foarte solicitate sunt și poșetele din piele naturală pictate manual și desigur, decorațiunile de brad, care au prețuri cuprinse între 10 și 45 de lei”, a declarat pentru „Cuget Liber”, președintele Asociației Handmade, Mihaela Piecu. Așadar, chiar dacă până la Crăciun mai sunt două săptămâni, constănțenii au început să le cumpere deja.„Eu le-am cumpărat copiilor niște jucării tricotate, pentru că, nu numai că sunt foarte frumoase, dar se și spală ușor. Inițial, am vrut să le iau ceva din magazine, dar am considerat că acestea sunt mult mai potrivite”, ne-a declarat Maria Ispas, mama a doi copii. Un alt constănțean a ales să cumpere decorațiuni de brad lucrate manual, pentru a avea ceva diferit în casă de Crăciun.„În magazine găsești mereu cam ace-leași obiecte, același tip de globuri, beteală etc. Obiectele lucrate de mâna omului sunt în schimb, diferite, așa că anul acesta voi avea, cu siguranță, altceva în brad”, a precizat Andrei Stoian.