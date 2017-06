Începe bătălia pentru plaje! 40 de sectoare scoase la licitaţie, pe tot litoralul

Începe bătălia pentru plaje! 40 de sectoare scoase la licitație, pe tot litoralul

Licitațiile sunt programate săptămâna viitoare, pe 22 și 23 mai, în prima zi pentru sectoarele din Năvodari și Mamaia, iar în a doua zi pentru sudul litoralului. Oricine dorește să se înscrie la licitație poate procura caietul de sarcini de la sediul ABADL, de pe strada Mircea cel Bătrân nr. 127. Prețul unui caiet de sarcini este de 270 lei. Ofertele se depun tot acolo, până vineri, 19 mai, la ora 14.00. Durata de valabilitate a ofertelor trebuie să fie de cel puțin 60 de zile de la data limită de depunere.În Mamaia, sunt scoase la licitație doar două zone de plaje. Prima are o suprafață de 2.565 de metri pătrați și se află în dreptul terasei Ipanera, iar cea de-a doua are 2.125 de metri pătrați și este în zona hotelului Orfeu. În Năvodari, sunt disponibile 17 sectoare, unele în dreptul unor terenuri particulare, altele la tabăra de copii, dar și la campingul GPM și la un punct pescăresc. Cele patru sectoare de pe cordonul Eforie Nord - Eforie Sud se află în apropierea taberei de copii, iar cele trei din Eforie Sud sunt în suprafețe mici, sub 600 de metri și pot fi folosite pentru agrement fără motor.La Tuzla, sunt scoase la închiriat cinci loturi de plaje, în suprafețe generoase, însă reprezentanții ABADL recomandă vizualizarea acestora înaintea depunerii ofertelor, deoarece nu sunt amenajate turistic, nu beneficiază de utilități și căi de acces facile. De asemenea, inter-venția cu utilaje mecanizate ale ABADL nu se poate realiza.În stațiunea Olimp, au fost incluse la licitație trei sectoare, din care două în zona piscinei Oltenia, unul cu o suprafață de 532 de metri pătrați și altul de 9.562 metri pătrați. Alte două sectoare sunt propuse la Neptun, pentru agrement fără motor. La Venus mai este liber doar un subsector, de 421 de metri pătrați, în zona hotelului Carmen, iar la Saturn sunt trei, în dreptul terasei Adras, în dreptul hotelului Prahova și în dreptul hotelului Cleopatra.24 de sectoare din cele ce vor fi licitate săptămâna următoare sunt cuprinse în cel de-al doilea proiect de reabilitare a zonei costiere și vor fi supuse unor lucrări de înnisipare. Deocamdată, proiectul este la stadiul de întocmire documentații și proceduri și, deși inițial reprezentanții Ministerului Mediului estimau că va fi demarat în 2017, sunt slabe șanse ca acesta să înceapă în anul în curs.Din lista pentru licitațiile de vineri reiese că vor fi înnisipate și extinse plajele din sudul orașului Năvodari - Beach Kuku, Camping Marina Surf, Camping GPM, punctul pescăresc, plajele din Mamaia (terasa Ipanera și hotel Orfeu), precum și plajele de pe cordonul dintre Eforie Nord și Eforie Sud și cele din Eforie Sud. De asemenea, vor fi lărgite plajele din Olimp, Neptun, Venus și Saturn. Interesant este că plajele din Tuzla nu apar în proiectul de înnisipare, deși eroziunea costieră a afectat și malurile din această localitate.