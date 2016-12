Încep să se dezmorţească angajările

1

Glume de angajari...

gratie gastii mazare-constantinescu-psd, la constanta s-a sprijinit prostimea, putorile si tiganetul. In acest fel, niciun investitor serios nu a venit, exodul creierlor are avant in continuare, totul cu largul concurs al presei locale aservite, incercand acum sa para echidistanta. Avem un salariu mediu sub Bucuresti, Cluj, Sibiu, Timisoara. Suntem deja un oras de asistati social. La cate oportunitati erau aici, trebuia sa fim departe. In schimb orasul a fost feliat intre acesti hoti, partide-gasti de infractori, distrus cu largul concurs al unei politii impotente, justitii corupte, in caz contrar nu am fi devenit dezastrul de azi. Singura varianta a tineretului studios, inteligent,este sa plece in vestul tarii sau in alte tari, aici ramanand asa-zisii jmekeri, cocalari, ce se vor bucura la berea si micii primariei, ulterior la tichetele valorice.