Încă trei parcuri de turbine eoliene, conectate la reţeaua electrică

Încă trei parcuri de turbine eoliene, conectate la rețeaua electrică

Enel Green Power (EGP) a conectat la rețea trei noi centrale eoliene cu o capacitate instalată totală de 206 MW - Elcomex EOL, Târgușor și Gebelesis, localizate în regiunea Dobrogea. Îndată ce vor deveni complet operaționale, noile centrale eoliene vor putea genera aproximativ 560 milioane KWh de energie electrică, în fiecare an.Centrala eoliană Elcomex EOL are cincizeci și două de turbine cu o capacitate instalată de 2,3 MW fiecare, ajungând astfel la o capacitate instalată de 120 MW. Noua unitate va genera aproximativ 340 milioane kWh de energie electrică anual, la capacitate maximă.Centrala Târgușor are o capacitate instalată de circa 60 MW, cu 26 de turbine de 2,3 MW fiecare. Ea va genera peste 170 milioane kWh de electricitate pe an, la capacitate maximă.Gebelesis, situată în partea de nord a Dobrogei, este formată din cinci turbine de 3 MW fiecare și alte sase turbine de 2 MW fiecare, având o capacitate instalată totală de 27 MW. Unitatea va produce aproximativ 50 de kWh de electricitate anual, la capacitate maximă.Pentru construirea acestor trei noi centrale au fost investite peste 340 de milioane de euro. În doi ani, Enel Green Power a atins o putere instalată de aproape 500 MW în centrale eoliene operate în România.