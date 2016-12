ÎNCĂ O VICTIMĂ A MAIDANEZILOR! COPIL de trei ani, MUŞCAT DE FAŢĂ ŞI DE CAP de un CÂINE fără stăpân

2

Injectii letale

Cum sa mai aperi in sec.XXI cainii in detrimentul omenirii ?....aveti tiglele pe casa domnilor si doamnelor catelari ?...omul este singura fiinta cu constiinta pe Terra, si nimeni si nimic nu poate sta in calea apararii vietii umane pe Terra. A murit un japozez in Bucuresti-capitala Romaniei, a murit un copil de 4 anisori, au fost atacati mii de oameni si ne mai intrebam ce sa facem cu cainii vagabonzi ?...Eu i-as decapita daca as avea puterea dar nu o am, pai sa-mi vad copilul decapitat de caini, asa cum s-a intamplat cu Ionut in Bucuresti, credeti ca as merge la referedum/vot sau as lua satarul din bucatoarie si as da cu el si in stanga si in dreapta, in toti cainii haitele de pe strada ?...in Tomis III sunt vreo 3 gasti de caini vagabonzi care sar si la oameni si se bat si intre ei cand cineva arunca de la balcon resturi alimentare, special pentru a-i vedea intentionat cum se sfasie intre ei pe-un os !!!