Încă nu-i momentul… oportun! Locurile de joacă din Constanţa, mizerii şi ruginituri

Încă nu-i momentul… oportun! Locurile de joacă din Constanța, mizerii și ruginituri

Niciun reprezentant al Primăriei Constanța nu s-a prezentat la sediul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța după invitația trimisă pentru a discuta despre întreținerea și amenajarea locurilor de joacă din municipiu, în condițiile în care primăria este, în acest caz, operator de servicii.„La CJPC Constanța a fost înregistrată o sesizare ce semnala starea necorespunzătoare a spațiilor de joacă administrate de Primăria Constanța. Am verificat la fața locului și am găsit leagăne rupte, ruginite, spații neigienizate, pericole pentru copii la tot pasul. Ce așteptăm? Din punctul nostru de vedere, oprirea accesului la locurile de joacă neconforme este iminentă. Ele trebuie ori refăcute, ori semnalizate ca fiind periculoase, astfel încât părinții să știe că există riscuri atunci când își lasă copiii acolo”, consideră comisarul șef al CJPC Constanța, Horia Constantinescu.Acesta s-a deplasat personal, ieri, la sediul Primăriei Constanța, însă a fost trimis de la un serviciu la altul, pentru ca, într-un final, să fie rugat de viceprimarul Costin Răsăuțeanu să depună o cerere cu solicitările sale. De altfel, singura poziție oficială pe care am reușit să o obținem până în prezent de la Primăria Constanța a venit tot de la viceprimarul Răsăuțeanu, care ne-a spus: „Vom comunica la momentul oportun!”.Până când va sosi momentul oportun, copiii se vor juca tot printre fierătanii jupuite de vopsea veche de ani de zile, cu băncuțe lipsă și leagăne fără scaun, cu pământ plin de gunoaie în loc de covor cauciucat și pietroaie în loc de nisip.