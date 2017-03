Inamicul perfid! Boala care îţi schimbă viaţa fără să-ţi dai seama

Inamicul perfid! Boala care îți schimbă viața fără să-ți dai seama

Ultimele statistici indică, fără drept de apel, că obezitatea este din ce în ce mai frecventă la nivel mondial și devine, încet-încet, pandemică.„La acest moment, există un nivel de obezi raportat la nivel mondial, de circa 600-700 milioane, ceea ce reprezintă cam 10% din populația globului. În cazul în care nu vor fi luate măsuri din timp, se va ajunge ca, în jurul anilor 2025-2030, aproximativ 30% din populația globului să fie obeză. Desigur, obezitatea se însoțește și de afectarea rinichilor, iar aceasta predispune și la diabet zaharat și la hipertensiune arterială. Toate acestea, laolaltă, afectează rinichiul și determină o boală cronică de rinichi, iar de aici, evoluția merge, în mod evident, spre transplant renal sau dializă”, a declarat, ieri, șeful secției Nefrologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență, dr. Liliana Tuță.Mai mult decât atât, dacă pacientul este obez și hipertensiunea apare de la vârste relativ tinere, acești pacienți fac diabet zaharat de tip II, care va evolua și îi va duce ulterior la administrarea de insulină. Tocmai de aceea, cadrele medicale pledează pentru o alimentație sănătoasă. În plus, medicii nefrologi constănțeni vor să demareze un program de educație în unitățile de învățământ, unde să se vorbească despre obezitate, diabet zaharat și hipertensiune, pentru că ei consideră că este vital ca populația să aibă o atitudine preventivă.Problema este că, de foarte multe ori, medicii tratează bolnavi ajunși la spital în stadii tardive, motiv pentru care își doresc ca, împreună cu medicii de familie și alți medici, să reușească să supravegheze pacienții încă din stadii incipiente.„Acest lucru se realizează și prin colaborarea cu celelalte specialități - cardiologi, diabetologi, medici de familie -, pentru că multe boli cronice se complică în timp cu o boală cronică de rinichi, iar acești pacienți vor ajunge să aibă nevoie de tratamente de substituție renală”, a explicat medicul.Dr. Liliana Tuță a menționat că, în ultimii ani, specialiștii s-au confruntat tot mai des cu bolnavi cu insuficiență renală acută și că starea oricărui bolnav cu un sindrom infecțios sever se complică apoi cu stări septice, precum insuficiențe de multiple organe.Acesta este și motivul pentru care prevenția obezității ar trebui să înceapă, în primul rând, din familie. Înainte de toate, oamenii ar trebui să știe că alimentele procesate, cum ar fi chipsurile, mâncarea gen fast-food, nu au ce căuta în alimen-tația copiilor mici.„Obezitatea în rândul copiilor și adolescenților face ca riscurile de boală cronică de rinichi să apară încă de la vârste fragede. Tocmai de aceea, este extrem de important ca atât familia, cât și unitățile școlare să contribuie la prevenirea obezității. Se impune o alimentație sănătoasă, evitând alimentele procesate, semipreparatele, dar mai ales dulciurile, pe care copiii au tendința să le mănânce în exces. De asemenea, trebuie avută în vedere prevenirea sedenta-rismului, foarte frecvent întâlnit în zilele noastre la copii și adolescenți. Cei mai mulți dintre copii își petrec timpul liber în fața calculatorului sau a laptopului, a televizorului, în locul activităților fizice. Copiii de azi nu se mai joacă, iar adolescenții evită orele de sport. În același timp, populația trebuie să evite alcoolul și fumatul, factori care, împreună cu obezitatea, cresc riscul de a căpăta o mulțime de boli cronice de rinichi. În spital sunt internați, la acest moment, mulți tineri de numai 19 ani, care, fără să aibă orice altă boală anterioară, numai din cauza obezității, au un sindrom metabolic și deja probele renale sunt crescute. Majoritatea au peste 110 kg, la o înălțime de 1,70 și sunt foarte sedentari. Deși s-a discutat cu părinții ca toată familia să intre la o dietă sănătoasă și să facă mișcare, nu au fost receptivi la sfaturile noastre”, a spus și dr. Alina Mihaela Stăniguț, medic nefrolog.Acești copii au tulburări pe toate liniile metabolice, probele de rinichi sunt crescute, au o glicemie la limită, fără să aibă încă diabet și au valori ale lipidelor în sânge care nu sunt deloc adecvate vârstei lor. În aceste condiții, măsurile trebuie luate de urgență. Din păcate, mulți nu își schimbă stilul de viață decât atunci când se simt foarte rău.În ceea ce privește obezitatea în rândul adulților, aceasta este mai des întâlnită la femei și mai puțin la bărbați.Dr. Tuță susține că unii se prezintă lunar la controalele medicale, deși sunt chemați la intervale de trei luni. „În schimb, alții vin la noi abia la un an, în stare foarte gravă, când suntem nevoiți să îi introducem direct în programul de dializă. Ne confruntăm și cu pacienți în stadiu terminal, în cazul cărora dializa nu este tocmai o soluție, dar în multe situații, familia insistă s-o facă. Ca urmare, noi îi punem la dializă, deși stadiul neoplasmului este avansat și șansa de supraviețuire nu este foarte mare. În plus, ne confruntăm cu pacienți cu foarte multe boli severe, cardiace, pulmonare, hematologice, oncologice, iar aceștia, chiar dacă intră pe dializă, necesită spitalizări foarte frecvente, asta din cauza bolilor asociate”, a concluzionat dr. Liliana Tuță.