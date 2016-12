INADMISIBIL! Terasele ocupă tot trotuarul, pe unde mai circulăm?

Zeci de localuri din Constanța primesc în fiecare vară autorizații pentru a-și deschide terase pe perioada anotimpului cald. Din lipsa spațiului adecvat, însă, unele dintre ele sunt amplasate chiar în mijlocul trotuarelor și pun în dificultate accesul pietonilor care trec prin zonă.În apropierea noului sezon estival, a început să se înmulțească numărul cafenelelor care își deschid terase. Suntem de acord că o limonadă, băută în toiul verii la o masă în aer liber este o idee excelentă, însă, unele dintre aceste terase sunt construite chiar în mijlocul trotuarului, obligând pietonii fie să treacă printre mesele ocupate de clienți, fie să ocolească localul pe stradă, unde trebuie să se ferească de mașini. În plus, părinții cu bebeluși în cărucioare sau persoanele în scaun cu rotile nu au altă variantă decât să aștepte să se elibereze carosabilul pentru a putea ocoli unele cafenele.Idei europene, aplicate în stil diferit la ConstanțaCel mai probabil după modelul altor țări din Uniunea Europeană, proprietarii de baruri din Constanța au încercat să construiască terase stradale, unde clienții să poată fi serviți în aer liber. Cu toate acestea, unii dintre ei nu au ținut cont și de faptul că, în majoritatea zonelor în care sunt amplasate faimoasele ca-fenele stradale din Europa, accesul autovehiculelor este interzis.„Am impresia că au încercat să facă aceste terase în stil european, dar nu prea le-a ieșit. Pietonii nu au pe unde trece și riscă să fie și loviți de mașini când ocolesc zona, iar clienții sunt nevoiți să suporte zgomotele traficului rutier și noxele emise de către autoturisme“, a mărturisit Andrei M., de 27 de ani.Ce spun constănțenii despre terasele care blochează trotuarulLa Constanța, chiar în fața sediului Primăriei, cele două trotuare ale bulevardului Tomis nu mai aparțin pietonilor, ci cafenelelor din zonă. Constănțenii sunt nemulțumiți și spun că aceste localuri nu ar trebui să primească autorizații atât de ușor.„Nu este normal ca noi, pietonii, să nu avem pe unde circula, să trecem ori printre mese, ori printre mașini. Și-așa suntem nevoiți să facem slalom printre autoturismele parcate pe trotuare, acum nu putem circula normal din cauza acestor terase. Nu înțeleg cum se acordă aceste autorizații cu o așa mare ușurință“, ne-a spus și Gabriela Aramă, de 49 de ani.De aceeași părere este și Aurora Marta Antonescu, de 70 de ani, care spune că spațiul rezervat pietonilor pe aceste trotuare ori este foarte mic, ori inexistent. Totodată, Ileana Fră-tuțu, de 36 de ani consideră că, deși în esență ar fi o idee bună, aceste terase ar trebui amplasate în alt loc. „Îmi plac terasele, dar ar fi bine să fie construite în altă parte pentru că nu putem trece de ele și aici traficul rutier este destul de aglomerat“, spune femeia.Autorizațiile sunt eliberate temporar de autoritățile localeDupă o discuție telefonică cu reprezentanții Primăriei Constanța, am aflat că autorizațiile pentru construirea teraselor de pe trotuare se acordă prin intermediul serviciului Autorizare Agenți Economici. Una dintre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarii este să dețină o unitate de alimentație publică.„Putem acorda aceste autori-zații pentru ocuparea temporară a locurilor publice în vederea desfă-șurării comerțului de întâmpinare, dar doar unităților de alimentație publică care vor să amplaseze mese și scaune în fața propriilor unități“, ne-a explicat Alina Chiripuci, inspector în cadrul biroului de Autorizare Agenți Economici.În plus, proprietarii sunt obligați ca, la construirea terasei, să lase neocupată o porțiune de cel puțin 1,20 metri din lățimea trotuarului, pentru a facilita accesul pietonilor. Cu toate acestea, din imaginile surprinse, ieri, de fotoreporterul nostru, se poate observa cu ușurință că unele dintre terase ocupă toată lățimea trotuarului. În plus, în zonă, câțiva muncitori au început, de câteva zile, lucrările pentru amenajarea unui nou spațiu pentru mese și scaune, tot în mijlo-cul trotuarului.