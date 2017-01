În România pot fi produse, lunar, şapte milioane de doze de vaccin împotriva gripei porcine

În România pot fi produse, lunar, șapte milioane de doze de vaccin împotriva gripei porcine

Luni, 04 Mai 2009.

Ministrul Sănătății, Ion Bazac, a anunțat, ieri, în cadrul unei conferințe de presă, că sistemul sanitar al țării noastre este pregătit în eventualitatea unei posibile pandemii cu virusul AH1N1, denumit virusul gripei porcine. „Vreau să anunț oficial că nu există niciun caz de îmbolnăvire cu virusul AH1N1 și nu există niciun caz de suspiciune. În prezent, Ministerul Sănătății are capacitatea de a trata 460.000 de persoane cu medicamente antivirale. Este un stoc de medicamente tampon, suficient pentru situația actuală. România are capacitatea, prin Institutul Cantacuzino, de a produce vaccinul în cel mult trei luni de la izolarea tulpinii la nivel internațional”, a afirmat Ion Bazac. Tot ministrul a mai spus că la întrunirea miniștrilor sănătății a fost stipulat că Organizația Mondială a Sănătății va izola tulpina virusului până pe 20 mai. Ion Bazac a adăugat: „România este una dintre cele opt țări europene care are capacitatea de a produce vaccin antigripal, alături de Franța, Marea Britanie, Olanda, Elveția, Italia, Germania și Ungaria”. Institutul Cantacuzino poate produce peste două milioane de doze de vaccin, iar la nivel național, capacitatea este estimată la șapte milioane de fiole pe lună. Bolnavii care prezintă simptomele caracteristice bolii vor fi internați la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, protejați cu mască. De asemenea, și personalul medical va utiliza echipament de protecție. Toate cazurile vor fi semnalate Direcției de Sănătate Publică. Numerele de telefon ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase sunt 0241.617.890, 0341.447.474. Numerele de contact ale DSP Constanța sunt 0241.480.939, 0241.480.946.