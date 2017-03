În legea câinilor

1

INTREBARE

1. Sa ma mai mir ca medicii veterinari la BIOBAZA fac interventiile medicale ca macelarii, neglijent, fara profesionalism, ca doar da-i dracu tot sunt pusi pe lista de moarte. 2. Sa ma mai mir de actele si comentariile de cruzime ale dezaxatilor din Constanta care atat le trebuie o incitare. 3. Sa ma mai mir de ororile concetatenilor nostri, si aici avem catelusa Grivita careia i s-a taiat botul, etc. etc. etc. Domnule Cosmin, ati vazut fotografiile, pozie unde sangele galgaie, macelariti de cei ce-si zic medici veterinari la Biobaza. Javrele astea de oameni trebuiau dati afara din meserie asa cum si eu raspund la locul de munca ca nu pot sa-mi fac treaba in futu-i ma-sa cum o fac ei. Sa ma mai mir de actele de cruzime asupra animalelor. Credeti ca cei care va citesc, au discernamantul necesar de a face distinctie si a renunta la actele de cruzime si a initia masuri organizatorice benefice si animalului si comunitatii ?, eu zic ca nu, vazand un alt articol cu ce s-a intamplat la Valul lui Traian si nu numai, iadul de la Constanta etc.. Cosmine, nu pune cutitul in mana unor hanticapati mintal !