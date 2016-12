În Danemarca, salariile se iau în funcţie de cantitatea de mazăre culeasă

În Danemarca, salariile se iau în funcție de cantitatea de mazăre culeasă

Ca în fiecare săptămână, cei care sunt în căutarea unui loc de muncă într-o țară europeană se pot înscrie în rețeaua EURES. La acest moment, sunt vacante aproximativ 1.800 de locuri de muncă, cele mai multe fiind disponibile în Spania (806), țară care are nevoie, în mod special, de muncitori necalificați în agricultură. În cazul acestora, nu se solicită cunoașterea limbii spaniole și se oferă un salariu de 40 euro pe zi, iar angajatul trebuie să achite lunar 2% impozit pe venit și 113 euro asigurare socială. În Danemarca sunt disponibile 250 de posturi și se caută tot lucrători în agricultură. Aici, se cere cunoașterea limbii engleze, cei interesați primind un salariu de 690 de euro brut. Plata se face în funcție de cantitatea de mazăre culeasă. În Germania sunt libere aproximativ 200 de locuri de muncă. Aici, companiile vor să angajeze lucrători în metalurgie (9 euro brut pe oră), bucătari (2.000 de euro brut lunar), asistenți medicali (salariu negociabil în funcție de experința profesională), electricieni (9-11 euro brut pe oră), dezvoltator web (de la 2.500 de euro brut pe lună) etc. Marea Britanie are nevoie de o sută de îngrijitori pentru bătrâni, cei interesați primind între 8 și 15 lire pe oră. ȘiBulgaria, Ungaria și Austria le oferă celor în căutarea unui loc de muncă posibilitatea să se angajeze ca operatori în industria de prelucrare a lemnului (Bulgaria, salariu între 360 de euro și 620 de euro brut lunar), muncitori în prelucrarea lemnului (Ungaria, salariul 820 de forinți brut pe oră) sau zugravi (Austria, salariu între 1.200 și 1.500 de euro net pe lună). Se solicită cunoașterea limbii țării în care se face angajarea sau a limbii engleze.