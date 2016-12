"În Constanţa, etnobotanicele sunt pe toate drumurile!"

1

Mare grija parinti

Cazurile din acest articol sunt cazuri fericite. Stiu oameni mutilati pe viata (plamani praf, infarcturi, scaun cu rotile, hemoragii interne, n-am loc sa scriu tot) sau nenorociti pe viata (vezi cazul Viile Noi). Etnobotanicele astea fac heroina si cocaina sa para o gluma proasta. Nu (toate) pot fi depistate, compozitia se schimba foarte repede deci tratamentul iese din discutie, sunt de zeci de ori mai ieftine decat orice drog si cel mai grav foarte accesibile. Nu stiu pe nimeni care consuma asa ceva si care sa nu aiba cel putin 5 numere diferite de dealeri de asa ceva. Nu pot fi interzise pt ca producatorii schimba imediat compozitia, practic fiind tot timpul cu un pas inainte. De lasat este aproape imposibil. Sunt subestimate si tocmai asta le face incredibil de periculoase. Fiind noi si in continua schimbare, nu prea sunt studii si asta pune in dificultate si cei mai experimentati specialisti. Daca as scrie tot aici o sa ziceti ca povestesc un film de groaza. Nu e gluma, caterinca si nici scris de umplutura. NU VA ATINGETI DE ASA CEVA IN VIATA VIETILOR VOASTRE! In speranta ca am convins macar pe cativa dintre voi, citez un fost amic dependent de heroina trecut pe etnobotanice, in prezent in puscarie pentru talharie: Bah heroina e pepsi pe langa legale !