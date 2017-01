În ce vacanţe merg românii şi câţi bani scot din buzunare

În ce vacanțe merg românii și câți bani scot din buzunare

Femeile hotărăsc în peste trei sferturi din familii unde se pleacă în vacanță, în străinătate. Se pare că în peste 80 la sută din cazuri ultimul cuvânt îl au femeile, ele alegând destinația, perioada și chiar hotelul.Conform unui studiu recent, în aproape 60% din cazuri, femeile sunt cele care, în mod direct, achiziționează sau fac o cerere către agenția de turism dar, pe de altă parte, se implică și în achizițiile făcute de soț sau partener. „Femeile decid unde se pleacă în vacanță. De cele mai multe ori se întâmplă ca bărbații, atunci când vor să cumpere o vacanță, să amâne achiziția până se pot consulta cu soțiile. Femeile pun mai multe întrebări agenților de turism și sunt mult mai informate în legătură cu destinația, obiectivele turistice etc., față de bărbați, care decid în funcție de criterii mai tehnice, cum ar fi prețul sau numărul de stele al hotelului”, explică Ioana Bălănescu, manager travel Vola.ro.Studiul arată că 59% dintre cei care cumpără vacanțe online locuiesc în București, iar pe următoarele trei locuri se situează cei din Cluj-Napoca, Iași și Timișoara. „În ultimii ani a crescut ponderea provinciei, pentru că s-au introdus mai multe zboruri de pe aeroporturile din țară, mai ales low-cost-uri. Astfel, și pentru cei din afara Bucureștiului a devenit mai comod și mai ieftin să călătorească. În trecut, aceștia erau nevoiți, în multe cazuri, să vină în Capitală ca să poată pleca cu avionul în vacanță în străinătate”, a mai spus Bălănescu.Valoarea medie a unei cumpărături pentru un pachet turistic (vacanță/city break) este de 524 de euro, respectiv 262 de euro de persoană. Cel mai important segment de turiști (51%) îl reprezintă persoanele între 25 și 34 de ani. Pe locul al doilea (20%) sunt cei cu vârste între 35 și 44 de ani, urmați de categoria 18 - 24 de ani (14%), peste 55 de ani (8%) și 45 - 54 de ani (7%).În funcție de numărul de stele al hotelurilor la care se cazează, 69,38% dintre turiști aleg unitățile de trei stele, 26,68% merg la patru stele, 2,8% se cazează la cinci stele, 0,56% la două stele și 0,58% dorm în apartamente. Tinerii cu vârste de până în 34 de ani caută hoteluri de trei stele, iar hotelurile de 4 - 5 stele, precum și apartamentele, sunt cerute de cupluri cu vârste de peste 35 ani sau familii cu copii (în cazul apartamentelor). Tinerii cumpără mult mai multe city-break-uri, iar cei peste 35 sunt mai degrabă interesați de vacanțe de șapte zile sau mai mult în destinații precum Turcia, Grecia sau Bulgaria.„Numărul mediu de pasageri per pachet este de 2,2. Asta înseamnă că cele mai multe achiziții se fac per cuplu. Dar există și pachete single vândute sau cupluri care călătoresc cu copiii. Numărul de persoane per pachet crește odată cu vârsta”, a mai spus reprezentantul portalului turistic.