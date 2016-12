În ce condiţii se acordă pensia de urmaş

În ce condiții se acordă pensia de urmaș

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

După decesul unui pensionar sau a unei persoane care îndeplinea, în momentul morții, condițiile pentru obținerea unei pensii, venitul poate fi acordat copiilor sau soțului supraviețuitor. Pentru a primi remunerația, trebuie respectate, însă, anumite criterii, ne-au menționat reprezentanții Casei de Pensii Constanța.Copiii au dreptul la pensie de urmaș în următoarele situații: până la vârsta de 16 ani l după vârsta de 16 ani, dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea lor, dar fără a depăși vârsta de 26 de ani l pe toată perioada invalidități de orice grad, dacă aceasta s-a ivit după ce a început să primească pensia de urmaș l în cazul orfanilor de ambii părinți, cuantumul pensiei de urmaș reprezintă însumarea drepturilor de urmaș, calculat după fiecare părinte.Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș în următoarele situații: primește pensia pentru tot restul vieții, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin zece ani l primește pensia indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin un an l primește pensia indiferent de vârsta și durata căsătoriei, dacă decesul soțului susținător a survenit în urma unui accident de muncă, a unei boli profesionale sau a tuberculozei; de asemenea, soțul supraviețuitor nu trebuie să realizeze venituri dintr-o activitate profesională sau dacă realizează, acestea să fie mai mici de o pătrime din salariul mediu brut pe economie l primește pensia pe o perioadă de șase luni de la deces, dacă în acest interval nu realizează venituri sau acestea sunt mai mici de o pătrime din salariul mediu brut pe economie l dacă are în îngrijire, la data decesului, unul sau mai mulți copii de până în 7 ani, iar pensia o primește până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei respective; condiția este să nu realizeze venituri.Cuantumul pensiei de urmaș se stabilește prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu anual realizat de susținător, aferent pensiei, în funcție de numărul urmașilor îndreptățiți, astfel: pentru un singur urmaș - 50%, pentru doi urmași - 75%, pentru trei sau mai mulți urmași - 100%.