În ce condiţii pot constănţenii să-şi cumpere maşini electrice

În ce condiții pot constănțenii să-și cumpere mașini electrice

Dacă până acum persoanele care vroiau să-și cumpere o mașină electrică aveau ca suport din partea statului un ecotichet în valoare de 12.000 de lei, în prezent, statul acordă până la 20.000 lei pentru achiziționarea unui astfel de autovehicul. Iată, însă, în ce condiții.12.000 lei oferea statul persoanelor care intenționau să își achiziționeze un autovehicul electric, anul trecut. În prezent, aceștia pot avea un ajutor de până la 20.000 de lei, conform legii. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a inițiat un proiect de act normativ pentru a stabili noile reguli în baza cărora se vor putea obține banii pentru achiziționarea mașinilor nepoluante și eficiente energetic.Potrivit modificărilor apărute prin Ordonanța Guvernului nr. 40/2015, ecotichetul are, din acest an, o valoare de: 20.000 de lei, adică aproximativ 4.500 de euro, dacă se optează pentru cumpărarea unui autovehicul pur electric și 5.000 de lei (aproximativ 1.100 de euro), dacă se optează pentru cumpărarea unui autovehicul nou electric hibrid.Până acum, valoarea ecotichetului era unică - 12.000 de lei și se acorda strict pentru achiziționarea de autovehicule electrice noi. Prin urmare, pentru a obține ecotichetul de 20.000 de lei, persoanele fizice trebuie neapărat să cumpere mașini noi pur electrice. Situația se schimbă, însă, la achiziționarea unui model hibrid, pentru acesta statul urmând să vă subvenționeze cu 5.000 de lei.Ce condiții vor trebui să îndeplinească solicitanțiiPentru a putea să beneficieze de ecotichet prin Programul de promovare a vehiculelor electrice, persoanele fizice vor trebui să îndeplinească următoarele condiții: să aibă domiciliul sau reședința în România și să nu aibă obligații de plată la bugetul local (taxe, impozite). În același timp, solicitanții vor trebui să se înscrie la un producător validat pentru a cumpăra un autoturism pur electric sau unul nou electric hibrid și să obțină nota de înscriere.Persoanele care vor să obțină ecotichetul prin program trebuie să aștepte organizarea sesiunilor de înscriere. Conform proiectului de ordin al MMAP, Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) va organiza în fiecare an cel puțin o astfel de sesiune.Persoanele interesate să cumuleze ecotichetul cu prima de casare din Programul Rabla trebuie să știe că actuala sesiune de înscriere se va încheia în data de 30 septembrie.v v vNumărul mașinilor ecologice vândute în România, în primul trimestru al anului 2015, a ajuns la 59 de unități (dintre care o mașină electrică, iar restul hibride), ceea ce reprezintă echivalentul a 0,3% din totalul vânzărilor de autovehicule noi înregistrate în aceeași perioadă, arată statistica Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), publicată în aprilie. În intervalul ianuarie-martie 2015, numărul de autovehicule ecologice vândute în România a crescut cu 15,68% față de aceeași perioadă din anul anterior, când se consemnaseră 51 de unități comercializate.