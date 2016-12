În cât timp poţi deveni pensionar, la Constanţa

1

Pensie anticipata partiala

FALS! CJP Constanta nu respecta legile. Desi ma incadram in Legea 19/2000 (am depus actele pe 25.05.2010), 32ani 8 luni de contributie, am fost refuzat cu 33558/9.11.2010 pe motiv ca nu ma incadrez in Ord.340/2001. La audienta din 6.05.2011 mi s-a spus in clar ca CJP Constanta nu recunoaste Legea 19/2000 ci numai Ord.340/2001. HALAL aplicare a legii. Nu vedem la tribunal plus daune morale!