În cartierul Baba Novac-Anadalchioi nu se mai intră decât cu tractorul

Va rog sa va informati mai bine

Intamplator am avut tangenta cu executia proiectului de canalizare in zona mentionata in articol si nu toate afirmatiile facute in acest material sunt corecte.De exemplu pamantul rezultat din sapaturi nu a fost intins pe strazi peste piatra existenta la momentul sapaturilor si strada Henry Coandă mentionata in acest articol nici nu este in proiectul de canalizare in desfasurare. Din cate stiu sunt in desfasurare operatiuni de pietruire pe strazile pe care s-au facut lucrari de canalizare. O mai buna informare INAINTE de a publica un material nu ar strica imaginii ziarului Cuget Liber.