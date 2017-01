În Boreal, doar proprietarii cu telecomandă au acces

Zilele trecute am pornit pe urmele unei reclamații venite din partea unuia dintre proprietarii din cartierul rezidențial Boreal, care ne scria că, deși în acte este locuitor al Constanței, indicatoarele rutiere marchează ieșirea din oraș înainte de Carrefour și astfel, se simte rupt de localitatea unde-și achită taxele. Am dorit să aflăm ce alte nemulțumiri avea reclamantul, așa că ne-am deplasat până la cartierul rezidențial, dar ne-am trezit că ni se interzice să trecem de bariera montată la intrarea pe Strada Brest numărul 2, adresa care figura în reclamație. După cum am aflat de la unul dintre paznici, dacă nu ești de acolo și nu te cunoaște nimeni, pur și simplu „nu ai voie să intri”. „Nu pot să vă dau voie să vedeți nimic, pentru că aveți nevoie de aprobare de la șef ca să intrați în cartier. Dacă nu știți exact unde mergeți, pe cine căutați, nu se poate”, a adăugat paznicul, în timp ce ne invita să facem cale întoarsă. Numele firmei de pază, la secret După cum aveam să aflăm, ulterior, de la unul dintre proprietari, accesul celor care locuiesc în cartier se face cu ajutorul unei telecomenzi, pe care o deține orice proprietar și care garantează ridicarea barierelor electrice aflate la intrarea pe aleile dintre vile. „Serviciile de pază sunt asigurate de o firmă care are contract cu IMPACT, dar proprietarii plătesc angajații firmei din buzunar. În plus, în cazul în care nu ne cumpărăm telecomenzile care ne deschid barierele, nu avem nici măcar noi acces”, ne-a spus Mary Isac, care locuiește lângă una dintre bariere. Numele firmei de pază este confidențial, după cum ne-au informat reprezentanții IMPACT, însă nu exclud posibilitatea ca proprietarii să fi încheiat, la rândul lor, contracte și cu alte firme de pază, așa cum ne-a spus purtătorul de cuvânt al societății Impact, Mihaela Popa. Răspunsul primit la întrebarea noastră, de altfel firească, referitoare la existența acelor bariere electrice la intrarea pe alee, a fost scurt și deloc edificator: „Nu, barierele nu au fost montate pe aleile ansamblului, ci la intrarea în ansamblu. Barierele mecanice au fost montate de Impact Developer & Contractor SA încă de la începutul construcției cartierului, ele fiind înlocuite în anul 2008, în vară, cu bariere electrice”, se arată în răspunsul primit din partea reprezentantului IMPACT. Promisiuni deșarte Pe lângă barierele de pe alei, după cum spun și proprietarii, se pot strecura ușor tot felul de persoane. Mary Isac afirmă că paznicii nu-s tot timpul la posturi și, astfel, noi am fost unii dintre puținii oameni cărora li s-a refuzat accesul în zona rezidențială. Și hoții au aflat că paznicii mai lipsesc. „Prin vară, au fost și incidente. S-au spart unele dintre vile și s-au furat lucruri de valoare. Paznicii nu erau la bariere și, astfel, hoții s-au putut strecura nestingheriți. De asemenea, hoții pot intra înăuntru și cu mașinile, pentru că barierele, care funcționează pe senzori, nu coboară imediat după ce a intrat proprietarul și îi este permis accesul și mașinii care vine din urmă”, ne-a explicat Mary Isac. Inițial, accesul trebuia să fie limitat de o poartă electrică, dotată cu interfon, însă s-a renunțat la această metodă, optându-se pentru bariere electrice.