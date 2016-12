În 2014 vom avea BULETINE ELECTRONICE! Cum arată NOILE cărţi de IDENTITATE

În 2014 vom avea BULETINE ELECTRONICE! Cum arată NOILE cărți de IDENTITATE

Ştire online publicată Luni, 30 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Noile cărți electronice de identitate, care vor conține mai multe elemente de particularizare, vor fi puse în circulație începând cu 1 aprilie 2014, prevede un proiect de HG al Ministerului Administrației și Internelor (MAI). Printre caracteristicile noi se află și specificarea prenumelui părinților, dar și amprentele a două degete.Avand in vedere ca legislatia in materie trebuie armonizata, Ministerul Afacerilor Interne propune modificarea mai multor acte normative ce stabilesc forma si continutul de date ale documentelor de identitate, potrivit AvocatNet.ro. Mai precis, institutia propune un nou model pentru actele de identitate ce urmeaza a fi puse in circulatie incepand de anul viitor, acesta fiind in conformitate cu noile dispozitii introduse in luna iulie.Buletinele electronice se vor elibera incepand din 1 aprilie 2014, iar punerea in circulatie a noilor documente de identitate se va realiza, in mod esalonat, in termen de maximum 18 luni de la data emiterii primei carti electronice de identitate, pe masura asigurarii cu suportul tehnic necesar a serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor.Concret, proiectul de act normativ stabileste, printre altele, forma si continutul de date ale documentelor de identitate ce urmeaza a fi puse in circulatie incepand cu data de 1 aprilie 2014. Mai precis, este vorba despre cartea de identitate (C.I.), cartea electronica de identitate (C.E.I), cartea de identitate provizorie (C.I.P.) si dovada de resedinta in cazul cetatenilor romani si de cartea de rezidenta, cartea electronica de rezidenta (C.E.R.), cartea de rezidenta permanenta si cartea de rezidenta electronica permanenta, pentru cetatenii statelor membre ale UE, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene care au resedinta pe teritoriul Romaniei.Astfel, documentul publicat de MAI prevede ca noile carti de identitate vor contine date in format tiparit sau in format inscriptionat prin tehnici speciale si datele inscrise in mediu de stocare, precum si elemente de particularizare si de siguranta, suplimentare fata de cele aflate in circulatie in prezent.Datele cu caracter personal vizibile sunt:- numele si prenumele titularului;- sexul;- cetatenia titularului;- data si locul nasterii titularului;- semnatura olografa a titularului;- imaginea faciala a titularului;- C.N.P.;- adresa de domiciliu a titularului