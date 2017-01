Apel umanitar

Împreună, îi putem reda lui Cosmin copilăria

Un copil de nouă ani, din Limanu, are nevoie urgent de ajutorul nostru pentru a duce o viață normală. Cosmin este paralizat, are retard psihic profund și atrofie cerebrală. De la opt luni, este imobilizat la pat. Un transplant de celule stem, realizat la o clinică din China, i-ar putea schimba micuțului radical viața. Este programat pe 12 decembrie pentru operație, dar familia mai are nevoie de 12.000 de dolari pentru a plăti intervenția, care, în total, costă 20.000 de dolari. Din luna februarie, familia copilului încearcă să facă rost de bani. Au apelat la bunăvoința semenilor, iar până acum au strâns în cont 6.379 de dolari. Părinții copilului au plecat la muncă în Italia pentru a face rost de bani. Sunt disperați. Au cumpărat și biletele de avion pentru cursa Beijing. Problema este că, înainte de a pleca, trebuie să vireze banii în contul clinicii din China, pentru ca medicii să-l opereze pe micuț. Fiecare dintre noi îl poate ajuta pe Cosmin să își trăiască copilăria. Familia Olteanu are nevoie ajutor. Cei care îi pot ajuta pot depune bani în conturile deschise la Banca Comercială Română, filiala Mangalia, pe numele mamei lui Cosmin, Daniela Matei. Acestea sunt: RO90RNCB0117024499330004 – în euro RO20RNCB0117024499330003 – în lei RO63RNCB0117024499330005 – în dolari De asemenea, bunica băiatului, Gabriela Olteanu, poate fi contactată la numărul de telefon 0722.689.659.