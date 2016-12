Impozite şi taxe mai mari pentru constănţeni

Au crescut birurile la stat!

Impozite și taxe mai mari pentru constănțeni

Ca și cum nu era de ajuns că românii au parte, încă de la început de an, de numeroase scumpiri la alimente și utilități, 2010 le aduce și majorări semnificative la impozite și taxe. Conform prevederilor noului Cod Fiscal, acestea au fost majorate cu 20 de procente față de anul 2009. Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța a făcut deja calculele în ceea ce privește cuantumul impozitelor și taxelor locale pentru anul 2010. Astfel, constănțenii vor achita pentru o casă cu o suprafață de 120 de metri pătrați încadrată în zona A, un impozit de 345 de lei, față de 287 de lei cât au plătit în 2009. Pentru aceeași casă, dar situată în zona B vor plăti un impozit de 255 de lei, pentru cea situată în zona C - 276 de lei, iar în zona D - 255 de lei. Pentru o garsonieră de 25 mp din zona A vor plăti 69 de lei, față de 57 de lei cât a fost impozitul în 2009, iar pentru o locuință similară din zona B, 55 de lei, în zona C, 53 de lei, iar în zona D, 51 de lei. Impozitul pentru un apartament cu două camere, de 45 de mp, din zona A, va fi, după aplicarea prevederilor noului Cod Fiscal, 124 de lei, pentru unul din zona D, 92 de lei, pentru un apartament de trei camere, de 65 mp, din zona A, 180 de lei, iar pentru unul aflat în zona D, 133 de lei. Cei care dețin un apartament cu patru camere, cu o suprafață de 80 de mp, în zona A, vor plăti 221 de lei, iar pentru unul în zona D, vor plăti 163 de lei. Și impozitul pe terenuri va fi majorat. Prin urmare, un teren cu suprafața de 100 mp, aflat în intravilanul localităților, în zona A, va fi impozitat cu 88 de lei, față de 73 de lei cât s-a plătit în anul 2009, pentru unul similar în zona D, 18 lei, iar pentru un hectar de teren aflat în extravilanul localităților, proprietarii vor trebui să plătească 108 lei. Majorări și la terenuri și mașini De asemenea, vor fi majorate și impozitele datorate pentru mijloacele de transport. Astfel, pentru un autovehicul cu capacitatea cilindrică egală sau mai mică cu 1.600 mc, de anul viitor se vor plăti 56 de lei, față de 49 de lei cât a fost impozitul în 2009, pentru unul de până la 2.000 de mc, 180 de lei, față de 150 de lei, în 2009, iar pentru unul cu o capacitate mai mare de 3.000 de mc, proprietarii vor plăti peste 2.320 de lei. Persoanele juridice nu vor achita sume în plus față de anul în curs pentru impozitul sau taxa pe clădiri, având în vedere faptul că acesta se calculează prin aplicarea unei cote de 1,5% la valoarea de impunere a clădirii, valoare declarată de către contribuabil în funcție de înscrierile în evidențele sale contabile. Pentru impozitul sau taxa pe teren și impozitul pe mijloace de transport și persoanele juridice vor suporta majorarea de 20% față de anul 2009, ca urmare a aplicării prevederilor H.G. nr. 956/2009. Au început încasările pe 2010 Ieri, la ora 8,30, s-au deschis ghișeele Serviciului de Taxe și Impozite pentru cei care vor deja să-și ia de pe cap această grijă. Persoanele care achită taxele și impozitele până la data de 31 martie 2010 vor beneficia de o reducere de 10 la sută, acoperind practic jumătate din majorarea aplicată. Se pare însă că la Constanța, oamenii nu s-au înghesuit să-și plătească birurile din prima zi lucrătoare a anului. La orele prânzului, la sediul SPITVBL nu era la ghișeu decât un singur constănțean conștiincios.