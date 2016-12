IMPORTANT / Cum se calculează contribuţia la sănătate pentru pensiile mai mari de 740 de lei

2

e o rusine !

E o rusine sa se mai impoziteze banii nostri inca o data Acestea sunt contributiile noastre timp de 30 -40 de ani in fiecare luna In acest rastimp noi am primit vre un leu dobanda pt suma depusa ? rusineee ! numi unui om diabolic ca Basescu si cu gasca lui de nehaliti ,puteau sa le vina astfel de idei dar va veni si vremea cand vor plati cu varf si indesat toate fardelegile lor