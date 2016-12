Îmbulzeală şi disperare pentru un loc de muncă, la Constanţa

8

Incetati sa mai mintiti si manipulati lumea,nu toti suntem naivi sa credem minciunile idolului vostru care a distrus acest oras(l-au votat doar pomanagiii pt pui,ulei si orez)

radet e doa r una din realizarilii clanului mazarist in pasalacul lor personal ,kustenge!!!primaria cta pe care a pus mana clanul pastaios de au ajuns sa incalce legea si apoi,CAND SUNT SI DOAR DACA PRINSI,sa spuna ca sunt nedreptati:)) ca sa dau un ex despre dezastrul in care a adus si va aduce primaria acest oras;ma intreb ce atributii are politia rutiera si politia in general..politia locala care toate sunt in subordinea lui mazare oficial(locala) si neoficial(rutiera),de ex, carutele -desi sunt ilegale in oras -nu le sanctioneaza,pe masinile sau pietonii care circuula aiurea nu ii sanctioneaza decat cand se intampla accidente,..daca primesc cereri de la consiliul local sa faca noi semafoare si infiintari de treceri de pietoni nu o fac nici la luni de zile de la aprobarea acestora,daca li se atrage atentia ca in anumite zone e trafic demential nu ii intereseaza ei stau protapiti doar in znele centrale sau ''caldutze'',daca li se spune de ce exista camere video ne raspund faceti cerere la primarie de parca ei politistii rutieri nu ar putea face cere de amplasare de camere web FIIND IN INTERESUL MUNCII POL.RUTIERE ACEASTA!..ma intreb ce puii mei freaca aia acolo in birouri?..ma refer la paraziti din birourile politiei rutiere nu la cei care muncesc pe strada..ce freaca aia acolo? menta,mentosanu,frunza la caini,pixu intre maini?=))

Răspuns la: Ptr Matracuca- Miruna

Adăugat de : Mircea, 20 aprilie 2013

Matracuco, tare activa esti in fata monitorului, ptr a jigni si insulta cetatenii orasului care nu au votat asa cum vrei tu. Apoi, o faci intr-un mod...