Îmbulzeală şi disperare la Bursa locurilor de muncă

Îmbulzeală și disperare la Bursa locurilor de muncă

Constănțenii s-au călcat în picioare la bursa locurilor de muncă. Oamenii s-au îmbulzit, vineri de dimineață, la intrarea în Universitatea „Spiru Haret“ din Constanța, cu speranța că vor prinde un loc de muncă. Oferta a fost bogată, însă puține posturi au fost pe gustul celor în căutarea unui job, tocmai de aceea sperau că ei vor fi cei selectați.Sute de constănțeni s-au adunat încă de dimineață pe strada Unirii. Au așteptat nerăbdători să se deschidă porțile și apoi pur și simplu au dat năvală în incinta Universității „Spiru Haret”, pentru a se înscrie în cursa disperată pentru un loc de muncă. În ciuda numărului mare de joburi cu care s-au prezentat, de data aceasta, firmele din județul Constanța, răbdarea le-a dispărut repede celor care au așteptat chiar și mai bine de o oră ca să intre în sala unde angajatorii își prezentau ofer-tele. La un moment dat, au început să dea din coate și să încerce să forțeze oamenii de ordine să-i primească înăuntru.„Nu este normal să așteptăm așa de mult aici. Alții s-au mișcat mai repede și acum sunt deja în sală. Poate s-au și angajat. Nu mai am răbdare, vreau să intru, să văd despre ce este vorba”, ne-a spus Victor S., din Constanța. Bărbatul are 40 de ani și este de trei luni șomer. Își caută de muncă și, deși preferă să lucreze în construcții, acolo unde are deja experiență, este în stare să accepte orice post, chiar și numai pentru sezon.„Mă duc și paznic, hamal la hotel, orice. Nu pot să mai stau degeaba. Am familie și trebuie să o întrețin”, a completat șomerul.Astfel de povești triste au sute de constănțeni care și-au pus toate speranțele în bursa de vineri. Am văzut oameni simpli, care doreau să-și câștige o pâine, dar și tineri care păreau mai mult aduși cu forța de părinți.„Nu am luat bacalaureatul anul trecut și am stat acasă, tot anul, ca să învăț. Acum tata vrea să mă angajez, pentru că i se pare că nu fac nimic toată ziua. Și spune că, dacă nu iau bacalaureatul nici acum, nu mai am încotro, trebuie să muncesc”, ne-a spus, râzând cu gura până la urechi, Mihai, din Constanța.Aproape 200 de persoane, angajate pe locDin fericire, oferta a fost destul de bogată și, la final, aproape 900 de persoane au fost selectate în vederea angajării.„Din cei 78 de agenți economici contactați pentru a propune la bursă posturile libere, au răspuns invitației noastre 76. Am avut, în total, 2.016 locuri de muncă disponibile, din domenii diferite. Cu siguranță, deschiderea sezonului estival a contribuit în mare măsură la oferta diversificată de joburi”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, direc-torul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, Emilia Murineanu.În total, din cei 1.670 de participanți la bursă, 879 au fost selectați în vederea angajării, iar 196 au fost încadrați pe loc. Cei mai mulți vor ocupa posturi din turism și alimentație publică, dar și în domeniul construcțiilor navale. Doar cinci persoane din cei angajați pe loc sunt absolvente de studii superioare.