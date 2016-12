Îmbulzeală pentru un loc de muncă la Constanţa

Îmbulzeală pentru un loc de muncă la Constanța

Foaierul central al Universității "Ovidius" din Campusul nou s-a dovedit neîncăpător pentru mulți-mea de constănțeni care s-au înghesuit să prindă un loc de muncă. Peste 1.500 de persoane au dat buzna să poată discuta cu angajatorii și să-și prezinte CV-urile, cu speranța că vor pleca de acolo cu un job. A fost nevoie chiar de intervenția jandarmilor pentru a-i ordona pe participanți și a-i introduce pe rând în holul universității. Din păcate, mulți au plecat dezamăgiți, numărul locurilor de muncă disponibile fiind mult prea mic pentru solicitări. "Am contactat 125 de operatori economici, din aceștia 32 și-au prezentat oferta la bursă, însumând 487 de locuri de muncă", a declarat, pentru "Cuget Liber", Gheorghe Bușu, directorul adjunct al Agenției Județene de Ocuparea Forței de Muncă din Constanța, organizatorul evenimentului. Cele mai multe locuri sunt pentru muncitori calificați, iar cele mai puține pentru absolvenți cu studii superioare. Bursa s-a desfășurat simultan și în Medgidia, la Casa Municipală de Cultură "I.N. Roman", unde au fost prezentate 90 de joburi. Dezamăgiți și disperați Marea dezamăgire a participanților a fost oferta modestă de locuri de muncă, mai ales pentru persoanele cu studii superioare, numai 27 la număr. "Am terminat facultatea anul trecut. Sunt economist, dar în prezent sunt șomeră. Nu am găsit nicăieri de muncă pe domeniul meu. Am urmat chiar și cursurile propuse de AJOFM. Acum sper că voi găsi, în sfârșit, ceva", ne-a declarat Lăcrămioara Dicu, de 34 de ani, din Constanța. Greu este însă și pentru cei care au deja o vârstă și în calificarea pe care o au nu se mai caută oameni. "Am 55 de ani și peste tot sunt refuzat. Acum sunt dispus să fac orice. Am terminat șomajul și nu am nici un venit. Am fost tipograf, zețar, am făcut tone de ziare, dar acum nu se mai lucrează ca pe vremuri. Sunt mașinării complicate. Apoi am lucrat pe unde am găsit până când patronul m-a dat afară pentru că sunt prea bătrân", ne-a spus, necăjit, un bărbat care aștepta la coadă să vorbească cu unul din angajatorii din port. 65 de persoane, angajate pe loc Am întâlnit la bursă și oameni disperați, unii resemnați chiar, dar și optimiști, convinși că vor pleca de acolo cu un loc de muncă. Potrivit statisticilor reprezentanților AJOFM, la final, din cei peste 1.650 de participanți, 1.167 au fost intervievați și 605 au fost selectați în vederea angajării. De asemenea, 65 de persoane au fost angajate pe loc, din care șapte cu studii superioare. Domeniile de activitate ale agenților economici care au încadrat pe loc sunt comerț cu amănuntul (18 persoane), construcții de clădiri (13 persoane), construcții și reparații nave (9 persoane), activități auxiliare pentru intermedieri financiare (6 persoane), administrație publică (4 persoane), activități de secretariat (3 persoane), industrie alimentară (3 persoane), transporturi pe apă (2 persoane), activități de asigurări și reasigurări (2 persoane), învățământ (2 persoane), comerț cu ridicata (1 persoană), activități de servicii anexe extracției (1 persoană) și industria de construcții metalice și a produselor din metal (1 persoană). Bani mulți pentru șomeri În timp ce firmele, împovărate de atâtea dări la stat, se feresc încă să dea drumul angajărilor și încearcă să se descurce numai cu strictul necesar, statul este nevoit să-i ajute să supraviețuiască pe miile de șomeri. Conform datelor făcute publice de Institutul Național de Statistică, statul cheltuiește aproape toți banii alocați pentru politicile pe piața muncii numai cu plata indemnizației de șomaj. Practic, 95,5 la sută din totalul cheltuielilor îi susțin financiar pe șomeri, în loc ca eforturile să fie canalizate în mod special pe măsuri active, menite să-i ajute să-și găsească un loc de muncă sau pentru facilități pentru angajatori.