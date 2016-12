Îmbulzeală mare! S-a deschis centrul comercial Cora Brătianu

1

precizari

Scrie in reportaj ca oamenii au stat cu cosul strans in mana asteptand minunea. Ma da c epoeti sunteti voi, dar ce, era prima zi de scoala pt ei ? Dar lacrimi de fericire nu ati surprins la nimeni ?? O adevarat oda a fericirii, cand mai scrieti articole platite, bagati si bulina de publicitate, sa stim si noi. Asta una la mana, a doua legata de Podul de oa butelii.... Daca mai e vreo butelie acolo, eu ma arunc in mare...hai sa mai evoluam si noi... Au mai deechis niste maghernite si pe la mine prin cartier, fast food, baruri, etc, dar s afie al dracu daca l-am vazut pe vreunul asa de emotionat, dupa cum ati surprins voi vizitatorii acelui mall. Ce critic sunt...