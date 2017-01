Îmbulzeală la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi

Îmbulzeală la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți

Sute de absolvenți s-au călcat în picioare, vineri la prânz, pentru a intra la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. Evenimentul, organizat de Agenția Județeană a Forțelor de Muncă (AJOFM) Constanța, a trezit interesul multor tineri și nu numai. Aceștia s-au înghesuit pe treptele Universității „Andrei Șaguna”, gazda evenimentului, cu speranța că vor reuși să-și găsească o slujbă. „Deși este o perioadă cu multe disponi-bilizări, peste 50 de angajatori constănțeni au răspuns pozitiv la invitația noastră de a participa la bursă, punând la dispoziția absolvenților 577 de locuri de muncă în diferite domenii”, a declarat Emilia Murineanu, director adjunct al AJOFM Constanța. Cu toate acestea, numărul de job-uri propuse este cu aproape jumătate mai mic față de anul trecut. Din cele peste 500 de locuri de muncă scoase la bursă, 28 au fost pentru ingineri în diferite domenii, 64 au fost în domeniul asigurărilor, 22 au fost pentru agenți comerciali și de vânzări, 126 pentru agenți de pază și peste 100 pentru îngrijitori bolnavi, bone, menajere și asistenți medicali. Se caută numai cinci economiști, doi juriști, două secretare și patru informaticieni. „Am terminat în 2008 Dreptul. Nu am reușit să mă angajez, am lucrat doar astă-vară recepționeră la Venus. Nu cred că voi găsi ceva nemaipomenit aici, dar măcar să nu stau acasă. Pretențiile materiale mi-au cam trecut de când cu criza asta. Cred că aș accepta un job și cu un salariu de 1.000 de lei pe lună”, a declarat, pentru Cuget Liber, Mihaela Pop din Constanța. De aceeași părere este și Ioan Pavel, absolvent de Construcții anul acesta: „E destul de greu să găsești pe specializarea pe care ai terminat-o. Eu, cel puțin, caut de aproape un an, orice în domeniul construcțiilor, măcar pentru a căpăta ceva experiență. Dar, evident că nimeni nu mă angajează, pentru că nu am experiență. E cam stupid”. Din cei peste 850 de absolvenți care au vizitat bursa, 772 au fost intervievați, 306 au fost selectați în vederea angajării, iar 49 au fost încadrați pe loc.