Imaginile groazei / Copii crescuţi printre gunoaie şi şobolani, în centrul Constanţei

Imaginile groazei / Copii crescuți printre gunoaie și șobolani, în centrul Constanței

Noaptea mișună șobolanii pe stradă, iar ziua duhoarea de la gunoaie devine insuportabilă. Iar toate acestea se întâmplă în centrul Constanței, pe strada Olteniei. În vreme ce vecinii sunt disperați și au chemat autoritățile locale în ajutor, o familie își crește copiii într-o veritabilă groapă de gunoi.Locatarii imobilelor de pe strada Olteniei sunt indignați: mizeria se tot adună în două clădiri acum dă-răpănate, fiind un real focar de infecție pentru toți din zonă. Mirosul este insuportabil, ba mai mult, sunt invadați și de șobolani. „Eu stau la o casă distanță. Sunt șobolani cât pisicile, mișună noaptea pe străzi, i-au intrat vecinului, au ajuns și la noi în curte!”, reclamă o locatară. Printre pereții dărăpănați își face apariția o fetiță brunetă. Nu are mai mult de patru anișori și ne privește curioasă din groapa de gunoi. Aici este acasă pentru ea, căci aici, într-o cămăruță fără uși, fără ferestre, locuiește împreună cu părinții și frățiorul ei de doar doi ani și jumătate. Până anul trecut, între pereții aceștia dărăpănați - cândva o frumoasă casă, naționalizată - locuiau peste 30 de romi. În urma sesizărilor de la vecini, autoritățile locale i-au evacuat. Unora le-au găsit loc în cartierul social „Henri Coandă” din Tomis Nord, alții au plecat pe unde au văzut cu ochii.Doar Iașar Mustafa, de 55 de ani, și familia lui au mai rămas printre ruine și gunoaie. „Iarna trecută, când ne-au evacuat, am dormit vreo trei pa-tru zile pe stradă, cu copiii, dar ne-am întors. Nu am unde să merg. Ce să fac, să dorm pe stradă, să-mi dea unul în cap?!”, s-a lamentat băr-batul. Nu are niciun venit și nici la mun-că nu poate să meargă, căci este bolnav. „A stat internat o săptămână, căci scuipa cheaguri de sânge”, ne spune o vecină. În urmă cu o săptă-mână a fost externat de la Spitalul de Pneumoftiziologie Palazu Mare, unde a primit un diagnostic dramatic: astm și BPOC. Are nevoie de tratament zilnic, dar de unde bani? „Nici lumină nu are”, îi sare în apărare aceeași vecină - deși nu de aceeași părere sunt și restul vecinilor, care l-ar fi văzut când se lega la stâlpul de iluminat. Singura care mai face un ban este concubina lui, care caută prin gunoaie și valorifică PET-urile. „Am depus actele să primesc ajutor social, acum aștept. Am depus actele și pentru cartierul social, dar nu m-au acceptat, deși am doi copii minori”, a adăugat bărbatul. Recunoaște și el că este periculos pentru copii să-i crească printre gunoaie. Mai ales că nevastă-sa își petrece nopțile „cu bățul în mână, păzind copiii, să nu-i muște șobolanii”. Dar aruncă vina pentru dezastru și împuțiciune pe cei care vin și aruncă gunoaie în locul respectiv. „Vin și aruncă aici, își fac nevoile aici, am tot încercat să le spun că nu este bine, dar ce pot să fac?”, ne spune bărbatul.Între timp, locatarii din zonă nu stau cu mâinile în sân. După ce, după cum menționam, anul trecut, la insis-tențele acestora Poliția Locală i-a evacuat pe cei care ocupau abuziv spațiul, au continuat să trimită adrese pentru a semnala că problema persistă. În consecință, autoritățile locale au dat asigurări că vor lua măsuri în perioada următoare. „Urmare adresei dvs. înregistrată la Regia Autonomă Exploatarea Do-meniului Public și Privat vă comunicăm: situația imobilului situat în Constanța, strada Olteniei, numărul 21 este cunoscută instituției noastre, dar la sesizarea dvs. ne-am deplasat la adresă și am constatat că cele sesizate de dvs. sunt reale. RAEDPP Constanța, în calitate de administrator al fondului locativ de stat a luat măsuri de conservare după eva-cuarea abuzivilor, fiind nevoită să formuleze plângere penală împotriva persoanelor necunoscute ce au degradat acest imobil, prin distru-gerea închiderilor efectuate de către reprezentanții RAEDPP”, au transmis autoritățile locale.