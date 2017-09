IMAGINI SCANDALOASE! Turişti goniţi de pe plajă de proprietarii de şezlonguri!

8

plaja

Am fost chiar in acest an la Eforie si chiar pe plaja Belona. Chiar langa Belona era o portiune mult mai mare decat Belona de plaja amenajata DOAR pt. cei cu cearceafuri. Asa ca aceasta turista minte nu nesimtire. Nu spune si ca cei cu cearceafuri care se asezau chiar in fata sezlongurilor nu lasau nici macar un culoar sa ajungi la apa. Trebuia sa ii sari sau sa le calci pe cearceafuri pt. a ajunge la apa. Sunt locuri amenajate pt seszlonguri si locuri pt cearceafuri, asa ca fiecare alege. (Sa stea in soare toata ziua pe cearceaf sau sa stea la umbra ). Vrem sa arate si plaja noastra ca in occident, dar nu ne lasam de tatisme.