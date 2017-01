IMAGINI ŞI MĂRTURII ŞOCANTE. Secretele fabricării ceaiului la plic: "Plantele sunt intoxicate chimic, aruncate pe jos în depozite insalubre, unde sunt şobolani"

IMAGINI ȘI MĂRTURII ȘOCANTE. Secretele fabricării ceaiului la plic: "Plantele sunt intoxicate chimic, aruncate pe jos în depozite insalubre, unde sunt șobolani"

Ştire online publicată Luni, 27 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Menta, teiul sau gălbenelele și tot restul de plante introduse în plicurile mărcii Fares sunt cumpărate inclusiv de la persoane care le culeg în perdele murdare, plante care apoi sunt tratate cu insecticide, raticide și tocate alături de insecte și rozătoare înainte să ajungă în plicurile de ceai, conform mărturiilor unor foști angajați ai companiei din Orăștie. Agenția pentru Siguranța Alimentelor a acordat amenzi și confirmă în parte neregulile sesizate “Libertatea” de un fost angajat al firmei. În schimb, compania susține că toate inadvertențele au fost minore și aparțin trecutului, scrie libertatea.ro Secretele preparării ceaiului la plic sau de tip capsulă de la cea mai mare fabrică de gen din România, Fares din Orăștie, județul Hunedoara, ne-au fost dezvăluite de angajații companiei care doresc să atragă atenția asupra unor nereguli care pot afecta sănătatea populației.LIBERTATEA.RO scrie:"Grupul de firme Fares din Orăștie, cunoscut și sub vechiul nume de Platfar, este unul dintre liderii de vânzări ai ceaiurilor la plic.Unul dintre foștii salariați ai Fares a decis să vorbească despre ce se întâmplă în fabrică. Mai mult, el a făcut fotografii acolo, în perioada în care a lucrat la Fares, însă a dorit să-i protejăm identitatea. Sursa noastră a avut acces la toate informațiile companiei privind procesul de producție și ne-a prezentat zeci de filmulețe și fotografii care par să confirmă dezvăluirile.“Plantele sunt cumpărate des de la localnici care le culeg în poale de pe marginea drumului și le transportă la fabrică în perdele, în saci murdari sau cearceafuri vechi”, ne spune sursa noastră. Legal, ar trebui folosiți doar saci de unică folosință sau în bălii igienizate.Reprezentanții companiei ne-au transmis însă că nu se poate verifica modul de recoltare, ci doar dacă aceste plante respectă condițiile de calitate la recepție: “noi ca firma, nu putem verifica modul de recoltare, ci doar faptul că aceste plante respectă condițiile de calitate la receptie. Aceasta implică atât o analiza organoleptică, cât și analize fizico-chimice care se fac la fiecare lot de plante recepționate. Aceste analize hotărăsc dacă materia primă poate fi acceptată în firmă sau nu. În măsura posibilităților, colaborăm în principal cu furnizori tradiționali”.După încheierea procesului de achiziție al ierburilor, unul dintre secretele ceaiului natural la plic este reprezentat de faptul că plantele sunt tratate cu chimicale, insecticide și raticide în special, aceasta fiind o procedură general aplicată în industria de specialitate. Practic, plantele de ceai sunt tratate ca și cerealele cu astfel de substanțe toxice. Însă, după ce se aplică “otrăvurile”, “plantele nu sunt lăsate opt zile la aerisire pentru a permite eliminarea gazelor toxice folosite din plantele naturale care ajung în cana cu ceai la plic”, ne mai spune insiderul.Plantele de ceai sunt aruncate pe jos în depozite insalubre, unde gazdele sunt șobolanii. Pentru a-și sprijini declarațiile, fostul angajat ne-a pus la dispoziție filmulețe și fotografii din mai multe zile în care se văd saci mizerabili în care sunt plante, ierburi aruncate pe ciment, călcate în picioare.După folosirea subtanțelor toxice, insectele și șobolanii din plante, uciși de gazare, sunt îndepărtați manual de echipe de 5 -6 muncitori. Este imposibil să fie găsite manual toate insectele și rozătoarele, conform celor văzute de fostul angat la fața locului. Astfel, plante ca menta, galbenele etc sunt introduse la tocat alături cu insecte și șobolani. “În plic și capsule, cumpărătorul nu-și poate da seama de conținut”, ne mai spune insiderul.De asemenea, când ierburile sunt puse la uscat în spații de obicei la fel de insalubre, direct pe jos, muncitori în șlapi, cizme murdare și vara fără tricouri și plini de transpirație le calcă în picioare sau le le întorc cu furca, iar iarna cu încălțări cu care merg la baie, ne mai spune un alt muncitor de la Fares. “Procedura prevede ca fiecare muncitor să facă un duș înainte de a începe programul și să fie echipament special”, ne mai spune insiderul.Pentru a verifica dezvăluirile insider-ului despre secretele producției infuziilor de ceai consumate de o mare parte din populație, am aflat că și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), prin direcția din Deva, a constat în acest an nereguli la Orăștie.“În perioada 22-24 martie s-a efectuat o acțiune de verificare și s-au identificat mai multe neconformități, pentru aceste aspecte fiind dispusă sigilarea spațiilor în cauză cu reținerea oficială a materiilor prime, până la stabilirea măsurilor ce se impun, suplimentar fiind aplicată o sancțiune contravenționașlă de 9.000 de lei”, ne-au precizat reprezentanții instituției.Conducerea ANSVSA ne-a transmis că în urma verificărilor au fost distruse 179.094 kilograme de materii prime plante uscate și 10.368 bucăți ambalaje de uz alimentar. Operatorul a mai fost sancționat și cu amendă de 12.000 de lei."