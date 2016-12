Ilie Năstase și Brigitte Sfăt ar putea divorța. Anunțul a fost făcut pe Facebook

Vineri, 12 August 2016.

Soția lui Ilie Năstase, Brigitte Sfăt, a anunțat că drumul ei și al soțului său „se cam desparte”, după ce în presă a apărut o fotografie în care tenismen stătea la masă cu un grup în care se afla și o blondă, informează ProSport, citat de romanialibera.ro.Fotografia a fost făcută în timp ce Brigitte se afla la o clinică din Viena, pentru a-și trata problemele medicale. În aceste condiții, Brigitte a reacționat, pe contul său de Facebook: „După cum deja v-ați dat seama, drumul meu și al soțului meu se cam desparte pentru că eu am propriile mele probleme, de sănătate, și nu îmi pot permite să mă mai las pe locul doi… Alegerea a facut-o ca de obicei, el”, a scris Brigitte Sfăt.Ea a revenit cu o completare, câteva ore mai târziu: „ Deci de fapt este așa: eu sunt în concediu cu familia în Italia și astăzi am văzut un articol pe un site în care Ilie era cu o blondă la un restaurant din București( Braserie). Caut să aflu exact adevărul, dacă e așa cum se insinuează, și Ilie și domnișoara au o relație, eu mă retrag... Nu depind , nu am copii cu el, nu l am înșelat niciodată, iar situația sănătății nu îmi permite să mă enervez.Și chiar poate mă ajutați să aflu cine e blonda?”, a scris soția lui Ilie Năstase.Năstase susține că Brigitte nu avea niciun motiv să se supere, deoarece a fost o ieșire nevinovată: „Eu nu am pe nimeni. Am fost la restaurant cu finul meu, prietena lui și o prietenă de-a acesteia. Eu acum sunt pe terenul de tenis, Brigitte nu m-a anunțat nimic. Dacă ea s-a supărat, întrebați-o pe ea de ce”, a declarat Ilie Năstase pentru Libertatea, citat de Pro Sport.Ilie Năstase s-a căsătorit cu Brigitte Sfăt în 2013.Născut la 19 iulie 1946, Ilie Năstase a fost primul număr 1 din istoria tenisului profesionist. În 1972, când rezultatele de pe terenurile de tenis au început să fie contorizate, s-a stabilit clasamentul mondial, în fruntea căruia Năstase a fost primul și a stat în total timp de 40 de săptămâni.