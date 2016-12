Iată ţările care nu ne vor la muncă!

Iată țările care nu ne vor la muncă!

Ştire online publicată Luni, 20 Iunie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Constănțenii care vor să mun-cească în străinătate trebuie să se informeze, înainte de a porni la drum, care sunt condiții în care se pot angaja în statele Uniunii Europene și care sunt restricțiile impuse. Căci, și în prezent, chiar dacă țara noastră este stat membru UE, drepturile românilor pe piața muncii din diverse țări europene sunt restrânse.r Austria - este nevoie de un permis de muncă, ce trebuie obținut de angajator. Începând de la 1 ianuarie 2008, Austria și-a deschis piața muncii pentru românii care vor să lucreze în domeniile construcții, construcții de mașini, bucătari și ospătari.r Belgia - este nevoie de două autorizații: una de muncă, ce va fi obținută de angajator, și un permis de muncă, pentru care va depune solicitare românul care vrea să ocupe postul respectiv. Dacă jobul vizat este într-un domeniu „critic”, adică pentru care piața belgiană de muncă este în imposibilitate de a oferi forță de muncă, românii pot obține permisul de muncă în cinci zile.r Elveția - pentru România și Bulgaria, sunt instituite măsuri provi-zorii, până în 2016, cu posibilitatea prelungirii până în 2019. În următorii cinci ani, un angajator elvețian poate angaja un român dacă face dovada că pentru postul respectiv nu a găsit un alt cetățean din Elveția sau din alt stat membru UE.r Germania - acest stat a impus restricții în privința accesului lucrătorilor români după aderarea României la UE. Cetățenii români pot beneficia de locuri de muncă numai în baza celor trei acorduri bilaterale, încheiate între cele două state: pentru lucrători sezonieri și de ajutor casnic, pentru lucrători oaspeți și cei detașați în baza contractelor de prestări servicii.r Irlanda - pentru a lucra în această țară, constănțenii au nevoie de permise; spre deosebire de restul statelor, respectivul permis se acordă angajatului, nu angajatorului. De asemenea, angajatul are nevoie de un număr PPS (înregistrare în rețeaua de asistență socială națională), eliberat de biroul local de asistență socială.r Luxemburg - restricțiile au fost impuse începând din 2004, pentru toate statele. Astfel, străinii care vor să lucreze în acest stat au nevoie de permise de muncă dacă jobul este în agricultură, viticultură sau do-meniul hotelier. Pentru celelalte sec-toare, procedura acordării permisului de muncă poate fi simplificată.r Malta - este nevoie de permis de muncă, iar fiecare solicitare este evaluată, de la caz la caz. Au prioritate muncitorii calificați, cu experiență și cei care solicită ocuparea unui job pentru care nu există suficienți lucrători pe piața muncii din Malta.r Olanda - este nevoie de permis de muncă, solicitat de angajatorul olandez. Acesta trebuie să facă dovada că pentru postul respectiv nu a avut niciun aplicant din Olanda sau din alte state UE. Excepție de la obligativitatea permisului de muncă fac angajații cu o pregătire deosebită, care câștigă cel puțin 45.500 de euro pe an, cercetătorii și lectorii universitari cu vârste sub 30 de ani, dar și medicii care își definitivează studiile de specialitate.Sunt însă și state care nu impun niciun fel de restricții străinilor, și implicit românilor, pentru ocuparea unui job. Este vorba de Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Fin-landa, Grecia sau Bulgaria.