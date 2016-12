Iată lista asociaţiilor cu datorii la RAJA

Iată lista asociațiilor cu datorii la RAJA

Ştire online publicată Marţi, 28 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Pentru perioada 28 - 31 august 2012, 80 de asociații de proprietari din Constanța și Năvodari sunt avizate pentru debranșare din cauza datoriilor de peste 770.000 lei către S.C. RAJA S.A. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu și-au achitat restanțele.„Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonații rău-platnici este debranșarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, își achită cea mai mare parte a restanțelor. În aceste condiții, săptămânal sunt avizați sute de abonați cu restanțe, indiferent de statutul juridic al acestora”, a precizat purtătorul de cuvânt al S.C. RAJA S.A., Irina Oprea.Iată lista cu datornicii RAJA: A.P. 275, str. Adamclisi nr. 2, președinte Lenuța Anghel, 5.548,18 lei; A.P. 49 BL.5A, str. Sucevei nr. 3, președinte Costel Artenie, administrator Mihai Velicu, 2.346,29 lei; A.P. 177, aleea Dealului nr. 1, președinte Nicolae Caliminte, administrator George Ștefan, 966,05 lei; A.P. BL. 4C, str. Viitorului nr. 2, președinte Daniel Cibanescu, administrator Mihai Velicu, 3.617,59 lei; A.P. BL. 1A, sc. A+B, str. Cișmelei nr. 17, președinte Constantin Marcu, administrator Aurelia Dumitru, 2.200 lei; A.P. 55, str. Nufărului nr. 4, președinte Traian Dimian, administrator Maria Caiali, 3.772,51 lei; A.P. BL. 21B, str. Nufărului nr. 2, președinte Ovidiu Dobrescu, administrator Dumitra Economu, 1.698,24 lei; A.P. 457 BL. MZ11, str. Pescarilor nr. 26, președinte Tiberiu Darcos, administrator Elena Agotescu, 3.010,75 lei; A.P. BL. PA4,PA5, str. Ion Rațiu nr. 1C, președinte Costache Bicu, adminsitrator Ioana Constantin, 1.815,16 lei; A.P. BM13, str. Pescarilor nr. 33, președinte Niculae Nija, administrator Ștefan Vasile, 2.778,44 lei; A.P. G.M. 56F, str. Ghe. Marinescu nr. 56, administrator Carmen Giantau, 2.808,87 lei; A.P. 472, str. Ion Ursu nr. 58 A, președinte Romeo Atitoaie, administrator Cecilia Atitoaie, 7.000 lei; A.P. 475, str. Vârful cu dor nr. 26, președinte și administrator Florina Șapteli, 2.251,33 lei; A.P. BL. I1B, D str. Ion Ursu nr. 50, președinte Adrian Boruga, administrator Daniela Tănase, 2.248,6 lei; A.P. 856, str. Albatros nr. 7, președinte Gheorghe Constantin, administrator Cornelia Niculae, 5.073,83 lei; A.P. BL. AV10, Bd-ul Aurel Vlaicu nr. 94, președinte Cornel Ciurea, administrator Vasilica Cristea, 2.244,27 lei; A.P. 201, str. Soveja nr. 80, președinte Neculai Olaru, administrator Viorica Balaban, 1.123,25 lei; A.P. NR. 799, str. Soveja nr. 47, președinte Andrei Covaci, administrator Valentina Stroescu, 2.821,84 lei; A.P. LV40, Bd-ul Al. Lăpușneanu nr. 107, administrator Elena Călin, 2.012,08 lei; A.P. 672, Aleea Egretei nr. 5, președinte Ana-Maria Pciocea, administrator Veronica Bunea, 1.509,81 lei. Năvodari: A.P. „Modern 2000", str. Midiei nr. 22, președinte Nil Chirvasa, administrator Daniela Bălțoi, 2.105,05 lei; A.P. G2, str. Cabanei, președinte Aurica Dima, administrator Anișoara Giduita, 2.568,71 lei; A.P. A5, str. Albinelor nr. 14, președinte Vasile Tutui, administrator Antoaneta Neacșu, 3.370,28 lei; A.P. 4 Sud, str. Rândunelelor, președinte Cristina Dumitru, administrator Vasilica Agiu, 3.121,36 lei; A.P. 18 Sud, str. Panseluțelor nr. 1, președinte Costel Ocnevu, administrator Angelica Tipa, 2.274,65 lei; A.P. 2 Crini, al. Crinului nr. 2, președinte Maricica Cornea, administrator Florența Mototolea, 2.929,96 lei; A.P. BL. A2B, str. Albinelor nr. 2, președinte Andra Damian, administrator Maria Milu, 3.127,99 lei; A.P. E2C, str. Albinelor, președinte Ion Petru, administrator Gabriela Oprica, 2.911,85 lei; A.P. P8, str. Pescărușului nr. 95, președinte Corina Drevenciuc, administrator Steluța Vasiliu, 2.274,98 lei; A.P. P9, str. Pescărușului nr. 95, președinte Vasile Danci, administrator Maria Enica, 3.701,26 lei; A.P. 66 Sud, str. Crinului nr. 4, președinte Marinela Maxim, administrator Alexandrina Cozianu, 2.909,09 lei; A.P. 30 Est, str. Delfinului nr. 6, președinte Stelian Talpac, administrator Ioana Pătrașcu, 4.463,11 lei; A.P. G1, str. Cabanei nr. 18, președinte Narcis Ciobanu, administrator Ileana Morariu, 4.308,27 lei; A.P. RA3, str. Rândunelelor, președinte Vasile Dulca, administrator Vasilică Mitu, 3.017,01 lei; A.P. 20 Sud, str. Frunzelor nr. 14, președinte Vasile Baisan, administrator Săndel Badau, 2.949,44 lei; A.P. Expres 23, str. Brotăceilor nr. 3, președinte Maria Fica, administrator Maria Dascălu, 3.536,67 lei; A.P. 2 Sud, 2 Sud, sc. C, ap. 52, președinte Gheorghe Neagu, 3.889,37 lei; A.P. Metrou, str. Albinelor nr. 14, președinte Stan Ioniță, administrator Constanța Rusu, 4.884,01 lei; A.P. BL. CZ, str. Midiei, președinte Sandu Crețu, administrator Ana Liliana Maxim, 5.234,47 lei; A.P. 16, str. Constanței nr. 16, președinte Andrian Popa, 2.473,99 lei; A.P. Nufărul 34 Est, str. Nuferilor, președinte Manole Badea, administrator Viorica Simion, 2.276,19 lei; A.P. Bl. M3, str. Midiei nr. 22, președinte Marin Poștaliu, administrator Ana Liliana Maxim, 2.281,13 lei; A.P. „Viitorul”, str. Mării nr. 3, președinte Semiramida Lepădatu, administrator Florența Mototolea, 4.207 lei; A.P. 12 Est, str. Meduzei, nr. 2, președinte Constantin Dumitrașcu, administrator Maria Omocea, 3.475,85 lei; A.P. BL.22 Sud, str. Frunzelor nr. 18, președinte Liliana Vasilescu, administrator Gheorghe Petrovici, 4.324,54 lei; A.P.12 Midia, str. Midiei nr. 10, președinte Augustin Căpitan, administrator Geta Gheorghe, 4.286,57 lei; A.P. P7-P10, str. Pescărușului, președinte Marian Macagiu, administrator Livia Iordache, 4.525,59 lei; A.P. RA2, str. Rândunelelor nr. 19, președinte Mihai Scânteie, administrator Tamara Bălțoi, 4.605,77 lei; A.P. Rândunica, str. Rândunelelor nr. 2, președinte Mihai Iacob, administrator Ga Raita, 3.834,64 lei; A.P. 17B Est, str. Meduzei nr.1, președinte Vasile Oancea, administrator Leonora Mișca, 4.565,57 lei; A.P. 12 Sud, str. Rândunelelor nr. 6, președinte Alecse Dobrescu, administrator Maria Siharu, 5.185,85 lei; A.P. Gladiola, str. Crizantemelor nr. 39, președinte Gheorghe Geambașu, administrator Julieta Mariana Beli, 2.887,09 lei; A.P. 11 Est 14 Est, sc. B, președinte Maria Luminița Vișan, administrator Ana Vasile, 6.376,69 lei; A.P. Vulturul, str. Ogorului, O7, președinte Ilie Mitaru, administrator Georgeta Nicolae, 4.212,83 lei; A.P. 13 Sud, str. Lalelelor nr. 2, președinte Ilie Pârlog, administrator Rodica Dumitrache, 9.826,68 lei; A.P. Bl. RA1, str. Rândunelelor nr. 17, președinte Stelică Chiriac, administrator Florentina Mereș, 3.819,09 lei; A.P. Bl. B1, str. Nuferilor nr. 3, președinte Laurențiu Gălușcă, administrator Jean Stanciu, 9.648,24 lei; A.P. 3 Sud 3 Sud. Sc. C, președinte Vasile Geamăn, administrator Alina Buga, 4.759,77 lei; A.P. 33 Est, str. Meduzei nr. 33 Est, președinte Florin Petre, administrator Ana Vasile, 7.128,16 lei; A.P. 13 Est, str. Meduzei nr. 13 Est, președinte Dumitru Mârleneanu, administrator Ana Vasile, 7.370,06 lei; A.P. M2A, str. Midiei nr. 9, președinte Mirela Dogariu, administrator Maria Enica, 7.073,62 lei; A.P. 25 Est, str. Brotăceilor nr. 3, președinte Lili Nicula, administrator Maria Dascălu, 7.193,04 lei; A.P. 15 Est, str. Meduzei nr. 2, președinte Gheorghe Posea, administrator Maria Omocea, 6.781,82 lei; A.P. 2E, E2, sc. C, et. 4, președinte Aurel Petre, administrator Aneta Pănuș, 11.600,2 lei; A.P. Central C3, sc. B, președinte Costică Lucan, administrator Domnița Paraschiv, 10.994,34 lei; A.P. G Tașaul, str. Nuferilor nr. 11, președinte C. Cojocaru, administrator Tudorel Mierosu, 9.429,73 lei; A.P. Bl. H7, str. Constanței, președinte Marian Stancu, administrator Tamara Bălțoi, 17.836,39 lei; A.P. 17A Est, str. Meduzei, președinte Constantin Irimia, administrator Maria Iancu, 2.300 lei; A.P. B, Tașaul, str. Nuferilor nr. 11B, președinte Ion Cismaru, administrator Rodica Lazăr, 15.114,89 lei; A.P. 22 Est, str. Meduzei, președinte Paul Munteanu, administrator Maria Tătulescu, 13.691,9 lei; A.P. Cristal 5, Al. Liliacului, președinte Neculae Manea, administrator Nastasia Zugravu, 4.214,59 lei; A.P. A9 Peco, str. Albinelor nr. 17, președinte Mihai Besnea, administrator Maria Suta, 13.366,19 lei; A.P. Peco, str. Albinelor nr. 17, președinte Marcel Măgureanu, administrator Mariana Cora Dima, 8.552,04 lei; A.P. Bl. R1, R2, R3, R4, str. Rândunelelor, președinte Ion Alexandru, administrator Vasilica Mitu, 14.571,52 lei; A.P. 16 Sud, str. Lalelelor nr. 1, președinte Claudiu Soldea, administrator Maria Tătulescu, 29.906,9 lei; A.P. Cabanei, str. Cabanei nr. 10, președinte Vasile Munteanu, administrator Angela Alexe, 28.879,01 lei; A.P. Galaxy 160, str. Frunzelor nr. 160, președinte Florea Pisla, administrator Georgeta Botu, 67.326,25 lei; A.P. 19 Est, str. Meduzei, președinte Ion Munteanu, administrator Maria Iancu, 68.637,66 lei; A.P. 16 Est, str. Meduzei, președinte Costel Mauriche, administrator Maria Tătulescu, 108.162,42 lei; A.P. 20 Est, str. Meduzei , președinte Marian Adam, administrator Maria Tătulescu, 102.302,23 lei.