Iată cum va fi vremea în CONSTANŢA până în august

Ne mintim ca la meteo,ca la meteo

In luna iulie,luna lui Cuptor, apa marii va avea 24-25 de grade , ziua in aer vor fi 30-35 grade,noaptea datorita apei marii temp aerului nu va fi mai mica de 20-25 grade ,facand o medie intre zi si noapte, intre minime, ies 27 grade. Cred ca media data de specialisti este datorita faptului ca, in birourile lor spatioase, aerul conditionat este setat la 22 grade .