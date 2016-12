Iată ce meserii poţi învăţa gratuit la AJOFM Constanţa

Iată ce meserii poți învăța gratuit la AJOFM Constanța

În perioada ianuarie - februarie 2014, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța organizează cursuri de formare profesională în nouă meserii. Este vorba despre bucătar (50 de șomeri), ospătar (chelner) vânzător în unități alimentare (25 șomeri), cofetar-patiser (25 șomeri), administrator pensiune turistică (25 șomeri), recepționer hotel (25 șomeri), expert achiziții publice (25 persoane), cosmetician (25 persoane), electrician constructor (25 șomeri) și lucrător instalator pentru construcții (25 șomeri).Majoritatea cursurilor durează 20 de săptămâni, cu excepția cursului de expert achiziții publice, care are patru săptămâni, cursului de recepționer hotel, care are opt săptămâni și cursului de lucrător instalator pentru construcții, care are zece săptămâni.Pot participa la această pregătire gratuită numai șomerii înregistrați în evidența AJOFM Constanța, fie că au sau nu indemnizație. Pentru meseriile de admi-nistrator pensiune turistică, bucătar, ospătar, cofetar-patiser, electrician constructor, se cer studii de învățământ minim obligatoriu (la data absolvirii), pentru lucrător instalator în construcții se acceptă și studii incomplete, pentru recepționer de hotel este nevoie de liceu cu bacalaureatul promovat, pentru cosmetician este necesară doar absolvirea liceului, iar pentru expert de achiziții publice se cer studii superioare.„Prin organizarea și derularea programelor de formare profesională, AJOFM Constanța își propune să vină, în egală măsură, atât în sprijinul persoanelor neocupate care doresc să dobândească noi competențe solicitate pe piața muncii, cât și în sprijinul angajatorilor care doresc să angajeze personal calificat”, explică directorul executiv al AJOFM Constanța, Carmen Răducu.