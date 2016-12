Iată ce impozite şi taxe plătim anul viitor, la Constanţa. Taxa de linişte rămâne în picioare

Iată ce impozite și taxe plătim anul viitor, la Constanța. Taxa de liniște rămâne în picioare

Constănțenii vor plăti anul următor aceleași impozite și taxe ca și anul acesta. Administrația locală a finalizat proiectul privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017 și cuantumurile au rămas neschimbate. Reamintim că ultima majorare s-a făcut în 2016, când impozitele au crescut diferențiat, de la 6 până la mai bine de 20 la sută.Proiectul privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017 poate fi consultat la sediul Primăriei Constanța, situate pe bulevardul Tomis nr. 51, pe site-ul acesteia, dar și la sediile SPIT din municipiu.„În temeiul prevederilor legale, până la data de 14 noiembrie 2016, se pot trimite în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice”, explică directorul executiv al SPIT Constanța, Virginia Uzun.Aceleași impozite ca în 2016Potrivit proiectului publicat de Primăria Constanța, în zona A, valoarea impozabilă pentru clădirile cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori de cărămidă arsă sau orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic, cu instalație termică, de apă, de canalizare și de încălzire, este, la fel ca și anul trecut, 1.200 de lei pe metru pătrat, iar pentru cele fără utilități este de 720 de lei. În cazul clădirilor cu pereți exteriori din lemn, piatră nenaturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic, prevăzute cu instalații, valoarea impozabilă rămâne de 360 de lei pe metru pătrat iar, pentru cele fără instalații, 240 de lei.În zonele B, C și D, calculul pornește de la valoare impozabilă de 1.000 de lei pentru clădirile din beton cu toate utilitățile, de la 600 de lei pentru cele fără utilități, de la 300 de lei pentru cele din lemn sau din piatră naturală, cu instalații, și 200 de lei fără instalații.În ce privește impozitul pe teren, și el rămâne neschimbat. SPIT a stabilit același nivel al impozitelor pe clădiri și pe terenuri, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice. Astfel, pentru terenurile din zona A, valoarea impozabilă pentru 2017 este de 10.316 lei pe hectar, pentru cele din zona B - 6.499 de lei pe hectar, pentru zona C - 4.477 lei pe hectar și, în zona D, 2.113 lei pe hectar.3 lei de persoană, pe lună - taxa de salubrizareTaxa de salubrizare rămâne la 3 lei de persoană, pe lună, pentru toți locuitorii municipiului, indiferent de venitul acestora. Persoanele juridice nu plătesc taxa de salubrizare, însă sunt obligate să aibă încheiate contracte directe cu prestatorii de servicii specializați pentru ridicarea, transportul, depozitarea și neutralizarea deșeurilor produse.Taxa de liniște se încasează în continuarePrimăria Constanța propune, în continuare, încasarea taxei de liniște, atât în Constanța, cât și în stațiunea Mamaia și Satul de Vacanță. Potrivit proiectului, taxa se datorează pentru spațiile deținute în vederea desfășurării activităților economice, fiind stabilită în funcție de suprafața utilă a spațiului respectiv. Contactat telefonic, consilierul local Andrei Popescu, cel care a atacat acest impozit în instanță, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că taxa de liniște se află, în prezent, în afara legii: „Instanța a anulat definitiv și irevocabil o Hotărâre a Consiliului Local din 2014 privind încasarea taxei de liniște pe 2015. Ulterior, am deschis un nou proces, pentru că este absurd să mergem în instanță, în fiecare an, pentru a anula taxa de liniște, și am obținut o hotărâre executorie de suspendare a taxei de liniște. Autoritățile locale au înaintat recurs, dar hotărârea respectivă este deja executorie, chiar dacă nu este definitivă”.Rămâne și taxade promovare pentru Mamaia și Satul de VacanțăDe asemenea, rămâne în vigoare taxa de promovare a turismului în stațiunea Mamaia și Satul de Vacanță. Proprietarii de hoteluri, hoteluri - apartament și complexuri hoteliere trebuie să plătească 4.000 de lei pe an, motelurile și vilele turistice cu mai mult de zece camere trebuie să plătească 2.000 de lei pe an, iar cele cu mai puțin de zece camere - 1.000 de lei pe an.Cluburile și discotecile plătesc tot 4.000 de lei, locațiile de agrement cu activitate de alimentație publică - 2.750 de lei, cele fără alimentație publică - 1.750 de lei, vilele care au și spații de cazare și restaurant sau terasă - 3.500 de lei, terasele sau restaurantele - între 2.000 și 3.500 de lei, în funcție de zona în care se află, farmaciile, sălile de jocuri, atelierele foto - 2.000 de lei, comerț ambulant - între 400 și 1.000 de lei în funcție de zonă și terenurile amenajate pentru activități sportive - 100 de lei.