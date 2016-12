Iată câţi bani puteţi câştiga, în acest week-end, la loto

Iată câți bani puteți câștiga, în acest week-end, la loto

Duminică, 18 mai, vor avea loc noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc. Premiile mari puse în joc rămân în continuare disponibile, după ce la tragerea de joi, 15 mai, niciun jucător nu a reușit să ghicească numerele norocoase. La Loto 6 din 49, la categoria întâi, reportul a ajuns la 10,12 milioane lei, adică aproximativ 2,3 milioane euro. Iar la Joker, tot la categoria întâi, sunt puse la bătaie peste 11 milioane de lei, adică mai mult de 2,48 milioane de euro.De asemenea, la Noroc a rămas în joc un report cumulat în valoare de peste 2,30 milioane lei (peste 520.300 de euro), la Loto 5 din 40, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 66.998 lei, iar la Super Noroc, la aceeași categorie, reportul este de peste 54.454 lei.La tragerea Noroc Plus de joi, 15 mai, s-a câștigat premiul de categoria întâi în valoare de 24.437,42 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din județul Botoșani și a fost completat cu două variante simple la Joker și o variantă la Noroc Plus. De asemenea, la tragerea Joker de joi, un jucător norocos a jucat schema 45, câștigând premiul de categoria a doua și patru premii de categoria a șasea, în valoare totală de 447.817,15 lei.