Iată asociaţiile datoare la RAJA, ameninţate cu debranşarea

Iată asociațiile datoare la RAJA, amenințate cu debranșarea

Ştire online publicată Marţi, 17 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Pentru perioada 17 - 20 iulie 2012, 67 asociații de proprietari din Năvodari și Constanța sunt avizate pentru debranșare din cauza datoriilor de peste 260.000 lei către S.C. RAJA S.A. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu și-au achitat restanțele.„Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonații rău-platnici este debranșarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, își achită cea mai mare parte a restanțelor. În aceste condiții, săptămânal sunt avizați sute de abonați cu restanțe, indiferent de statutul juridic al acestora”, precizează purtătorul de cuvânt al S.C. RAJA S.A., Irina Oprea.Iată lista asociațiilor datornice: Năvodari - A.P. G1, str. Cabanei nr.18, președinte Narcis Ciobanu, administrator Rodica Dumitrache, 7460,06 lei; A.P. bloc M3, str. Midiei nr. 22, președinte Marin Poștaliu, administrator Ana Liliana Maxim, 4.966,88 lei; A.P. 3 Sud, 3 Sud, Sc. C, președinte Vasile Geamăn, administrator Alina Buga, 5.474,83 lei; A.P. 37 Est, str. Meduzei nr.22, președinte Aurelia Lungu, administrator Maria Iancu, 3.331,73 lei; A.P. Nufărul 34 Est, str. Nuferilor FN, Bl. 34 Est, Sc. B, președinte Manole Badea, administrator Viorica Simion, 4.830,46 lei; A.P. Bl. 22 Sud, str. Frunzelor nr.18, președinte Liliana Vasilescu, administrator Gheorghe Petrovici, 4.688,12 lei; A.P. P9, str. Pescărușului nr.95, președinte Vasile Danci, administrator Maria Enica, 3.761,51 lei; A.P. 2 Sud 2 Sud Sc. C, președinte Gheorghe Neagu, 4.978,32 lei; A.P. Crinului 2, str. Crinului nr. 2 C, președinte Viorel Dobre, administrator Ana Maxim, 3.661,06 lei; A.P. Bl. C2A, C2B, str. Culturii, Bl. C2, sc. A, președinte Luminița David, administrator Elena Mihai, 3.631,64 lei; A.P. Crinului 62, str. Crinului nr. 62, Sc. A, președinte Bogdan Cătălin Ghiță, administrator Steluța Vasiliu, 6.326,21 lei; A.P. Metrou, str. Albinelor 14, A 5, Sc. B, președinte Stan Ioniță, administrator Constanța Rusu, 5.054,1 lei; A.P. A5, str. Albinelor nr.14, Bl. A5, Sc. B, președinte Vasile Tutui, administrator Antoaneta Neacșu, 3.926,44 lei; A.P. Bl. F4, str. Frunzelor Bl. F4, Sc. A, președinte Ghiță Creangă Toma, administrator Olga Marilena, 4.580,35 lei; A.P. C3 A, C3 B, str. Culturii Bl. C3, Sc. A, președinte Manuel Băltaru, administrator Elena Mihai, 3.178,14 lei; A.P. 4 Sud Rândunelelor, Bl. 4 Sud, președinte Cristina Dumitru, administrator Vasilica Agiu, 4.211,14 lei; A.P. P8, str. Pescărușului nr. 95, președinte Corina Derevenciuc, administrator Steluța Vasiliu, 4.362,96 lei; A.P. Expres 23, str. Brotăceilor nr. 3, președinte Maria Fica, administrator Maria Dascălu, 4.702,82 lei; A.P. 14 Sud, str. Panseluțelor nr. 5, președinte Maria Topliceanu, administrator Alecsandrina Livan, 3.876,15 lei; A.P. 66 Sud, str. Crinului nr.4, președinte Marinela Maxim, administrator Alexandrina Cozianu, 3.972,53 lei; A.P. 30 Est, str. Delfinului nr. 6, președinte Stelian Talpac, administrator Ioana Pătrașcu, 4.045,23 lei; A.P. P6, str. Pescărușului nr.91, președinte Elena Mihai, 3.966,11 lei; A.P. Stadion, str. Constanței, Bl. H2/A, președinte Silică Strungaru, administrator Ana Vasile, 3.512,88 lei; A.P. T7 Tașaul, Bl. T7, Sc. B, președinte Ștefan Tudose, administrator Viorica Simion, 4.092,73 lei; A.P. G2, str. Cabanei, Bl. G2, președinte Aurica Dima, administrator Anișoara Giduita, 3.995,53 lei; A.P. Irisului, str. Crinului FN, Bl. 60, Sc. A , președinte Mihai Georgescu, administrator Mariana Horea, 2.733,16 lei; A.P. E2C Albinelor, Bl. E2C, Sc. A, președinte Ion Petre, administrator Gabriela Oprică, 3.332,58 lei; A.P. Luceafărul, str. Albinelor nr. 16, A6, Sc. C, președinte Valentin Rasteanu, administrator Georgeta Vasile, 2.478,8 lei; A.P. 2 Crini, Al. Crinului, nr. 2, Bl. 63, președinte Maricica Cornea, administrator Florența Mototolea, 3.919,62 lei; A.P. 35 Est Sc. D, str. Nuferilor nr. 8, președinte Emilia Ion, administrator Maria Șuța, 3.467,2 lei; A.P. Bl. C4. Nato, str. Cabanei nr.5, președinte Anica Diaconu, administrator Petrică Gonaciu, 2.708,63 lei; A.P. G3, str. Cabanei, Bl. G3, Sc. A, președinte Paul-Cătălin Chircu, administrator Anișoara Giduita, 3.290,2 lei; A.P. Bl. A2B, str. Albinelor nr. 2, președinte Andra-Erica Damian, administrator Elena Mihai, 4.306,75 lei; A.P. 20 Sud, str. Frunzelor nr.14, președinte Vasile Baisan, administrator Polixenia Iancu, 4.365,48 lei; A.P. Panseluțelor, Al. Panseluțelor nr.1, președinte Vasilica Nedu, administrator Julieta Mariana Beli, 3.200,58 lei; A.P. T1A Tașaul, str. Tașaul Bl. T1A, președinte Ion Ananie, administrator Daniela Baltoi, 3.043,53 lei; A.P. Midia, str. Tașaul, președinte Cornel Constanda, administrator Anișoara Gidiuta, 3.706,84 lei; A.P. „Modern” 2000, str. Midiei nr.22, președinte Nil Chirvasa, administrator Daniela Baltoi, 3.847,85 lei; A.P. 16, str. Constanței Nr. 16, președinte Andrian Popa, 3.706,11 lei; A.P. RA3, str. Rândunelelor, Bl. RA3, președinte Vasile Dulca, administrator Vasilica Mitu, 3.393,75 lei; A.P. E Tașaul, str. Nuferilor, președinte Ioana Pătrașcu, 2.642,07 lei; A.P. P4, str. Pescărușului nr. 87, președinte Dumitru Nica, administrator Rodica Nica, 2.514,56 lei; A.P. H5, str. Constanței, Bl. H5, președinte Claudiu Bontaș, administrator Tamara Baltoi, 4.100,87 lei; A.P. F Tașaul, str. Nuferilor, Bl. F Tașaul, președinte Constantin Cojocaru, administrator Ana Vasile, 3.025,38 lei; A.P. 21 Sud, str. Frunzelor nr. 16 , președinte Ioan Pohariu, administrator Olga Marilena Rus, 2.765,1 lei; A.P. 1 Sud, str. Rândunelelor nr. 16, președinte Ioan Țintaru, administrator Vasilica Simionou, 2.588,05 lei; A.P. T2 Tașaul, str. Tașaul, Bl. T2, președinte Adrian Ilic, administrator Viorica Simion, 2.681,87 lei; A.P. Locato C4, str. Culturii, Bl. C4, Sc. A, Ap. 16, președinte Iulian Băjenaru, administrator Gabriela Raită, 3.158,72 lei; A.P. Cabana I, str. Cabanei nr. 2, președinte Ioana Stemate, 2.676,98 lei; A.P. Ogorului O4, str. Ogorului, Bl. O4, președinte Victoria Tănase, administrator Daniela Baltoi, 2.989,11 lei. Constanța - A.P. 278, str. Dunării nr.13, președinte Dan Turcu, 7.782,72lei; A.P. Murgoci 1+2, str. Murgoci nr.1, președinte Elena Firescu, administrator Valeriu Florea, 2.106,55 lei; A.P. 843, str. Brizei nr.16, președinte T. Gheonea, administrator Paraschiva Mihart, 2.602,25 lei; A.P. Bl. FD9, str. Curcubeului nr.5, președinte Elena Manea, administrator Doina Vieru, 3.423,03 lei; A.P. 5-6 Zefirului, str. Zefirului nr.16, președinte Vasile Odae, administrator Gherghina Drăghici, 2.643,27 lei; A.P. 714, str. Lirei nr.2, președinte Constantin Ciaușu, administrator Ilie Racnea, 2.043,15 lei; A.P. OB2-OB4 Zefir, str. Zefirului nr. 30, președinte Luminița Stoian, administrator Cristian Stancu, 2.897,88 lei; A.P. 624, str. I. L. Caragiale nr.55, președinte Florica Blejan, administrator Nicoleta Cerlente, 4.330,24 lei; A.P. Bl. A, str. Palas nr.6, președinte Liliana Ghimpu, 2.821,87 lei; A.P. TD14, Bd-ul Tomis nr. 232, președinte Ion Tătaru, 6.351,76 lei; A.P. Bl. TD7, Bd-ul Tomis nr. 222, președinte Gheorghe Fripis, A.P. TD10, Bd-ul Tomis nr. 226, președinte Rodica Hangan, 4.453,4 lei; A.P. 303, Bd-ul Al. Lăpușneanu nr.98, președinte Ioan Ioniță, administrator Elena Călin, 6.753,92 lei; A.P. Bl. TS13A, Bd-ul Tomis nr. 227, președinte Marcela Burcus, 3.646,94 lei; A.P. 4B Tomis nord, Bd-ul Tomis nr. 301, președinte Victor Ciovana, 3.656,48 lei; A.P. 96, str. Zmeurei nr. 8, președinte Simona Puia, 5.518,36 lei; A.P. Bl. E5, str. N. Grindeanu nr. 60, președinte Vichi Grosu, administrator Niculina Enache, 4.091,15 lei.