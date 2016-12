Iarna se instalează din nou

După ce ne-a lăsat câteva zile să ne tragem sufletul, iarna revine pe meleagurile dobrogene cu temperaturi scăzute, ninsori și viscol. Ziua de luni, 4 ianuarie, ne prinde în plină masă polară așternută peste toată țara. Dimineața se anunță geroasă, mai ales în nord și centru, dar măcar norii se mai răresc și mai lasă și soarelui loc pe cer. Maximele însă rămân negative. Doar în Oltenia și vestul Munteniei mai avem parte de câte un grad două cu plus, în timp ce maxima va fi de - 6 grade. Vântul continuă să fie puternic în Dobrogea și Moldova, ca și la munte, dar pare că se mai domolește în rest. În județul Constanța, mercurul din termometre nu va urca mai sus de - 2 grade Celsius, cu o minimă de - 7 grade. Dimineață sunt condiții de ninsoare, dar pe zi acestea scad. Ziua de marți, 5 ianuarie, însă ne aduce câteva grade în plus începând din vestul țării. Încălzirea este deocamdată timidă, dar suficient cât să transforme ninsorile din vest în lapovițe și ploi. În jumătatea de est a țării, va ninge, însă doar izolat și slab. Vântul va fi puternic doar în Câmpia de Vest, în Dobrogea și Moldova, în timp ce maximele vor indica valori între minus 5 și plus 2 grade. Din nou însă vom avea parte de chiciură și ceață dimineața. La Constanța, maxima va urca până la 3 grade Celsius, iar cerul va fi parțial înnorat. Miercuri însă revin temperaturile peste 10 grade Celsius, când se vor înregistrat chiar 11-12 grade, cu o minimă de 2 grade Celsius. Cu acest prilej se instalează și ceața.