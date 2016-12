IARNA BATE LA UŞĂ! Cine poate primi AJUTOR DE LA STAT pentru ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

10

Termometrul,agent electoral

Continuare.Rumanul are memoria scurta.Pentru cine a uitat,pentru cine nu stie sau nu a fost atent,vreau sa explic cum s-au stabilit subventiile la caldura in orasul rosu. In 2011,guvernul "unional" Boc a stabilit prin lege,limita veniturilor pentru ajutoarele la caldura. Daca va amintiti,limita a fost cam de 800 lei/luna. In orasul autonom Constanta(Transnistria Romaniei),in orasul unde guvernul "federal" nu are nici cea mai mica putere,caporalul Mazare a hotarat alte norme in avantajul lui. Se apropiau alegerile locale din 2012. Mazare nu cunostea numarul de cetateni pe categorii de venituri. Nu avea evidenta,o evidenta clara. Avea in schimb nevoie de o majoritate fidela pentru a castiga alegerile locale. A luat-o prin tatonare. A primit cererile pentru subventii la limita de 800 lei/luna. Au fost putini cetateni. Majoreaza limita la 1000 lei/luna. Astepta sa soseasca cererile la primarie. Nu ajunge la majoritatea dorita. A marit din nou limita cam pe la 1200 lei/luna. Nici asa numarul de cereri nu au ajuns la majoritatea de care avea nevoie. Inca o data majoreaza limita, primeste alte cereri. Cand s-a ajuns la un plafon de 1500 lei/luna,Mazare a vazut ca peste jumatate dintre cetatenii cu drept de vot a cerut subventii. BINGOOO..YES..YES..YES...! Asta-i limita,avem o MAJORITARE MITUITA ! BINGOOO..YES..YES...! Asa arata vestitele "calcule" economice practicate de baronii locali,astea sunt regulie ingineriilor financiare practicate de smecheri. Victor Ponta i-a sarit in ajur: "FACI TU ASTA PENTRU MINE ? FACI TU ASTA PENTRU PESEDE ? Uite,iti dam bani de la stat pe alte cai. De exemplu,iti dam un "o biberon" in Portul Costanta,si mai vedem noi". Mazare are nevoie de saraci si de multa saracie ca sa ramana in scaun. Are nevoie de "saraci" in acte,chiar daca inchide ochii la evaziunea fiscala. Sa demonstram.La o intalnire cu "sarmanii" din Constanta, Mazare declara ca a lasat "LA LIBER" inchiriatul apartamentelor. Mai fac si ei cate un "banut",mai fac un banut care se numeste "completarea veniturilor" Ferice de cel care "lucreaza LA LIBER" ! Vai de cel care are o carte de munca ! Cu Mazare nu se poate discuta. Vreau sa-l intreb pe tov. prefect Bola: CINE V-A DAT DREPTUL SA TRAGETI O LINIE INTRE BOGATI SI CEI CARE AU NEVOIE DE SUBVENTII ? CARE ESTE BAZA LEGALA ? UNDE ESTE LIMITA SARACIEI IN CONSTANTA ? CONSILIERII FAC LEGI ? CONSILIUL LOCAL ESTE PARLAMET ? DE CAND AVEM UN PARLAMENT FEDERAL SI UN GUVERN FEDERAL in Constanta ? DE CE TOLERATI INDEMNUL LA EVAZIUNE FISCALA PRACTICAT DE MAZARE ? DE CE TOLERATI MINCIUNA,DOMNULE PREFECT ?