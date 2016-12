Şi flămânzi, şi încărcaţi la nota de plată!

Și flămânzi, și încărcați la nota de plată!

570 de acțiuni de control, 421 de amenzi, 47 de avertismente, 214 reclamații - acesta este bilanțul activității comisarilor Protecției Consumatorilor pe litoral în această vară. Comandamentul Litoral 2011 a desfășurat acțiuni de supraveghere piață și cercetare reclamații în centrele operaționale din locațiile Mamaia, Costinești, Neptun, fiind acoperit tot litoralul Mării Negre din județul Constanța. Comisarii OPC au primit 214 sesizări - 74 în luna iulie și 140 în luna august. Turiștii au fost nemulțumiți atât de cazare, cât și de mâncare și serviciile de divertisment. Într-un camping din Mamaia Sat, nu era apă caldă, în alte spații de cazare, condițiile erau jalnice, cu pardoseală nefinisată, fără capace la sifonul din pardoseală, cu cearceafuri pătate, cu igrasie și gândaci. Reclamații au venit și dinspre zona de alimentație publică, pentru produse alterate - crenvurști și parizer, icre și pește care au cauzat probleme de sănătate, veselă ciobită și comportament inadecvat al personalului, porții mici de mâncare și gramaj taxat pe bon mai mare decât cel consumat. Rezervări nerezervate „Anul acesta, a apărut un aspect neplăcut privind neserio-zitatea operatorilor care oferă cazare. Nu s-au respectat rezervările făcute pe site sau telefonic. Am avut cazuri în care oamenii au venit din capătul celălalt al țării și li s-a refuzat cazarea, deși rezervaseră camerele, cu confirmare. Au stat și au așteptat chiar și patru ore până s-a rezolvat situația, cu intervenția comisarilor noștri. În plus, am avut numeroase sesizări cu rezervări făcute după prezentarea pe site a spațiului de cazare, cu o anumită ținută, de trei sau chiar patru stele, iar condițiile nu se regăseau la locația respectivă decât de una-două stele. Oamenii vedeau că au în cameră televizor LCD și măsuță cu fotolii, dar la fața locului nu exista așa ceva”, a precizat directorul executiv al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor, Dionisie Culețu. Hotelul Majestic din Jupiter nu are ce căuta în turism! Amenzile au fost destul de usturătoare pentru cei prinși pe picior greșit, valoarea totală a sancțiunilor aplicate ajungând la suma de 699.700 lei. În unele cazuri, deoarece abaterile au fost grave, s-a mers chiar la retragerea definitivă sau temporară de la comercializare a anumitor produse sau închiderea locațiilor până la remedierea neregulilor. „Din păcate, pe litoral, deși a crescut calitatea serviciilor, tot mai sunt operatori economici care nu au ce căuta în turism, cum sunt administratorii Hotelului Majestic din Jupiter. Acolo am închis camere, am amendat, am închis temporar locul de joacă, sala de fitness, dar tot nu au catadicsit să-și rezolve neregulile”, a mai adăugat Dionisie Culețu. Chiar dacă, oficial, Comandamentul Litoral și-a încheiat activitatea pe sezonul acesta, comisarii Protecției Consumatorilor monitorizează în continuare activitatea din stațiuni și primesc reclamațiile turiștilor care încă se mai află la mare.