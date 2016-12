Şi-au ipotecat vieţile, iar acum îşi plâng amarul pe la bănci!

Și-au ipotecat viețile, iar acum își plâng amarul pe la bănci!

Și-au dorit doar o viață decentă, un acoperiș deasupra capului și liniște. Dar au ajuns să fie datori vânduți la bănci și riscă să-și piardă căminul, făcut cu atâta trudă și sacrificii. Este povestea a câtorva sute de constănțeni care au crezut că soarta le-a dat o șansă atunci când au putut să facă credit pentru a-și realiza visul, dar totul a devenit un coșmar.Francul elvețian le-a distrus viața multor români. Au contractat credite, și-au pus la bătaie toată averea și acum sunt pe punctul de a pierde tot. Mai mulți constănțeni cărora le-a ajuns cuțitul la os, disperați că nu își mai pot plăti ratele, după ce francul elvețian aproape și-a dublat valoarea, au ieșit în stradă, ieri, cerând să fie sprijiniți.Afișând lozinci precum „Nu vrem banii de la stat, vrem sistem reglementat!”, „Banca = cămătar legalizat de BNR și de STAT!”, „BNR reglementează doar cum băncile dictează”, Grupul clienților cu credite în franci elvețieni s-a reunit, duminică la prânz, pe bulevardul Mamaia. Nu au strigat, nu au scandat, doar au stat liniștiți, pe un ger năprasnic, sperând că cineva îi va lua în seamă. Camelia a venit singură. Și-a lăsat bebelușul de un an acasă, cu soțul ei. „Acasă” este un apartament pe care l-au cumpărat în anul 2008, cu un credit în franci elvețieni. Aveau, atunci, de plătit o rată de aproximativ 800 de lei. Era un sacrificiu pe care și l-au asumat, pentru a avea o casă pentru familia lor. Însă niciodată nu s-au gândit că vor ajunge să plătească aproape 2.000 de lei, astfel încât aproape că nu mai au din ce să trăiască.„Am contractat un credit ipotecar pentru ca să ne luăm o casă, să avem unde să stăm. Am fost cu ratele la zi, dar acum, în luna ianuarie, nu am reușit încă să plătim. Am ajuns la o rată de 2.000 de lei. Eu am indemnizație pentru creșterea copilului, de 1.000 de lei, iar soțul muncește, dar, după ce ne plătim rata, ne mai rămân doar 300 - 400 de lei pe lună. Din ăștia trebuie să achităm utilitățile și să cumpărăm ce ne mai trebuie pentru copil. Numai noi știm câte sacrificii am făcut în ultimii ani ca să putem să plătim, să avem casa noastră. Mai avem 18 ani să ne chinuim așa”, ne-a povestit, cu lacrimi în ochi și mâinile degerate, Camelia Constantin. Nu știe cum se va putea descurca pe viitor, nu știe cum vor mai putea să plătească o astfel de rată încă 18 ani de-acum încolo.„Este o anomalie pe care trebuie să ne-o asumăm cu toții!“ Într-o situație asemănătoare se află și Valentin Pânzaru. Tot în 2008, a luat un credit în franci elvețieni, pentru a-i cumpăra fiicei sale un apartament. În numai șase ani, rata lunară s-a dublat, de la 2.400 la 5.000 de lei; mai mult decât atât, suma totală de rambursat este aceeași ca la începutul creditului, ca și cum omul nu a plătit nimic în toată această perioadă. „Am ajuns să strângem bani de la toți, ca să putem să plătim rata. Am vrut să o ajut pe fiica mea, să-i cumpăr un apartament. Am pus ipotecă pe apartamentul meu și am luat un credit de 118.000 de franci. De la o rată lunară de 1.000 de franci, adică 2.400 de lei, am ajuns să plătim 5.000 de lei. Reprezentanții băncii ridică din umeri, dar trebuie să existe o soluție. Ar trebui să împărțim această creștere cu banca. Da, am semnat un contract, dar este o anomalie, pe care trebuie să ne-o asumăm cu toții, nu doar noi, ci și banca. Nu vrem bani de la stat, ci solicităm Băncii Naționale Române să se implice și să se găsească o soluție”, ne-a spus Valentin Pânzaru.Oamenii sunt revoltați că nu au fost avertizați de aceste pericole ale creditului în franci elvețieni și că BNR nu a creat condiții ca ei să se poată împru-muta în lei, atunci când au avut nevoie de banii respectivi. „Am încercat, inițial, să fac un credit în lei. Mi s-a calculat venitul și mi s-a spus că nu mă încadrez. Apoi am încercat cu euro, dar nici așa nu mă încadram. Singura soluție, propusă de bancă, pentru că eu nici nu știam de această posibilitate, a fost creditul în franci elvețieni. Și guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a avut un credit în franci elvețieni, apoi, când a avut informații că va crește, a făcut refi-nanțare în lei. De ce nu a făcut publică informația, să-i ajute pe toți românii, de ce nu a atras atenția măcar mai târziu, decât niciodată?”, se întreabă C.V., din Constanța.Oamenii sunt hotărâți să nu renunțe. Disperarea îi împinge să-și caute sprijin oriunde și cer în mod expres implicarea BNR în reglementarea acestei situații.„Aproape că am ajuns în pragul sinuciderii. Nu mai avem scăpare. Pierdem tot. Ne-am ipotecat nu doar casele, ci și viețile. Suntem la limita răbdării. Probabil că doar astfel de gesturi vor trezi autoritățile, vor trezi organele în măsură să schimbe ceva în bine”, ne-a mai spus un protestatar.