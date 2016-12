Hotelierii vor TVA de 9 la sută la toate restaurantele

Hotelierii și proprietarii de restau-rante cer ca taxa pe valoarea adău-gată să fie redusă la toate restaurantele, nu doar la mesele din cadrul pachetelor turistice. Această măsură ar putea determina atât scăderea prețurilor, cât mai ales i-ar face pe toți proprietarii de restaurante să plătească TVA, într-un sector în care evaziunea este de 50 la sută.„Noi, cei de la Agenția Națională a Agențiilor de Turism, am solicitat Guvernului și Ministerului Finanțelor această măsură cu bonul fiscal, acum un an și jumătate, în paralel cu reducerea TVA la toate restau-rantele, de la 24 la sută la 9 la sută. Guvernul a rezolvat doar jumătate din problemă, cea cu posibilitatea neachitării în cazul în care clientul nu primește bon fiscal. Așadar, cerem Guvernului să găsească soluții pentru scăderea TVA la restaurante”, este de părere Alin Burcea, vicepreședintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT).Guvernul a redus recent TVA la pachetele turistice care includ cazare plus una sau mai multe mese pe zi, decizie care i-a făcut pe hotelieri să promită că scad tarifele.Burcea crede că dacă TVA s-ar reduce și la restaurante, acestea ar scădea, pe de o parte, prețurile, și ar fi mai accesibile pentru clienți, inclusiv pentru turiștii români sau străini, iar pe de altă parte ar avea ca efect diminuarea evaziunii fiscale. „Astăzi, mai ales la terasele și barurile mici din stațiuni, evaziunea este estimată la aproximativ 50 la sută. Dacă TVA s-ar reduce de la 24 la sută la 9 la sută, nimeni n-ar fi atât de nebun încât să nu-l plătească”, a explicat oficialul ANAT. Acesta spune că măsura prin care clientul are posibilitatea să nu plătească nota dacă nu primește bon fiscal va avea efecte pozitive.