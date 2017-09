Hipermarketul cora, la ceas aniversar

Săptămâna trecută, cora a aniversat patru ani de la deschiderea magazinului cora Brătianu și șase ani de la inaugurarea celui din incinta City Mall.În tot acest timp, atât conducerea, cât și angajații celor două magazine au demonstrat zi de zi că le pot oferi clienților săi servicii ireproșabile și au încercat să satisfacă și cele mai exigente gusturi. Înainte de toate, însă, ei au arătat, prin produsele comercializate, că se află în topul preferințelor constănțenilor. Pentru un plus de calitate și, mai ales, de savoare, ei au angajat și mai mulți specialiști care activează în zona produselor proaspete și a gastronomiei. În plus, în noua configurație a mall-ului, cora City Park dispune și de o parcare dublată față de cum era în urmă cu câțiva ani, iar oamenii nu mai sunt nevoiți să alerge pentru a găsi un loc de parcare.Este deja o certitudine că, pe măsură ce trec anii, angajații încearcă să satisfacă gusturile tuturor clienților, dar în același timp vor să afle și ce ar mai dori să găsească nou pe rafturile magazinelor.Tot pentru a veni în sprijinul lor, s-a creat și platforma online, unde constănțenii pot comanda direct de pe telefon sau laptop, orice produs de pe site-ul www.cora.ro. La final, cumpărătorii vor plăti doar 15 lei în plus la factură, iar produsele vor fi livrate la adresa clienților în Constanța, dar și localitățile Cumpăna, Lumina, Mamaia, Murfatlar, Năvodari, Mamaia-Sat, Ovidiu, Valu lui Traian, Agigea, Eforie Nord, Eforie Sud, Techirghiol. În prezent, oferta hipermarketului virtual este comparabilă, prin diversitate, cu cea a magazinelor tradiționale, clienții putând alege din peste 30.000 de produse din toate categoriile, de la alimente și băuturi, la igienă sau casă și grădină, îngrijirea copilului, modă și animale de companie.Cu ocazia împlinirii celor patru, respectiv șase ani de la deschidere, conducerea cora a organizat un extraordinar program aniversar, care a constat într-o serie de evenimente, ce au impresionat constănțenii și nu numai. La City cora, spre exemplu, oamenii au putut savura reprize superbe de tango argentinian cu profesorii de la „Prodance Club”, dansuri extraordinare cu campionii de la „Salsa Encanto”, medaliați până acum la numeroase competiții naționale și internaționale.De la acest eveniment nu a lipsit nici Ciprian Magicianul, care, însoțit de asistenta sa, a cucerit din prima clipă publicul. Apoi, street dance-ul lui Genil Hasim, Starlin Belen și Bianca Rumega a adus o notă de neconvențional dansului, dar i-a captivat iremediabil pe cei prezenți în hipermarket.Surpriza magazinului a fost actrița Teatrului „Constantin Tănase”, Raluca Guslicov, cunoscută publicului din serialul „Trăsniți în NATO”, prin rolul doctoriței. Apoi a urmat tăierea tortului mult așteptat, nu numai de copii, dar și deschiderea șampaniei.Desigur, a existat și o loterie promoțională „De 4 veri împreună”, concert Cvintet Balada, New Force of Dance, Școala de Muzică „Era Music”, dans, chitară, canto etc.La cora Brătianu, cei mici s-au întâlnit cu actorii Teatrului de Păpuși „Vrăjitorul din Oz”, dar în același timp au avut parte de reprize de face painting, baloane modelate, parada mascotelor și un workshop, intitulat „Tablou marin” etc. Nici aici nu a lipsit imensul tort, care a fost savurat de sute de persoane.