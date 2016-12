Hipermarketul "cora City Park" îi surprinde pe clienţi, prin extinderea şi modernizarea sa

Hipermarketul "cora City Park" îi surprinde pe clienți, prin extinderea și modernizarea sa

„cora“ România își consolidează prezența în Constanța, prin extinderea hipermarket-ului „cora City Park“ într-o formulă modernizată, pe o suprafață mărită, un spațiu de cumpărături adaptat perfect exigențelor consumatorilor din zonă. Investiția în modernizarea hipermarketului a fost de 2 milioane de euro, proces ce a avut loc simultan cu cel de extindere al mall-ului City Park.Astfel, cumpărătoriii și clienții fideli ai „cora City Park” vor fi întâmpinați de angajați bine pregătiți, într-un hipermarket spațios, cu oferte de neegalat. Ieri, 14 septembrie, „cora City Park” a deschis porțile clienților spre noutate și varietate, oferindu-le un standard înalt de calitate.„Credem că efortul a meritat și că noul hipermarket va fi apreciat, atât de către clienții fideli, cât și de cei noi pe care sperăm să îi câștigăm. Noul «cora City Park», care, iată, se mărește odată cu împlinirea a cinci ani. Are o suprafață de aproape 6.000 mp, față de 4.000 mp, inițial, ceea ce ne-a permis să regândim total structura hipermarketului într-o manieră compactă și rectangulară, astfel încât să ofere o experiență de shopping plăcută și, de ce nu, să creeze dependență”, a declarat Cristian Năstase, directorul „cora City Park”.Cumpărătorii vor găsi în noul hipermarket o intrare suplimentară, un flux de produse optimizat, raioane de brutărie, gastronomie și carne, bine structurate, produse vrac foarte cerute în ultimul timp pe piață, precum și raioane pentru copii, de cultură, produse bio și băuturi, mult mai bine reprezentate decât în structura veche. Cu o ofertă extinsă vine și sectorul nealimentar, unde vor fi disponibile numeroase produse noi, la prețuri accesibile.Parcare mai spațioasă, confort pentru cliențiOdată cu extinderea magazinului s-a mărit și echipa „cora City Park”, pentru că retailerul dorește să ofere clienților servicii ireproșabile. Astfel, „cora City Park” are acum cu 30% mai mulți angajați, cei mai mulți activând în zona produselor proaspete și a gastronomiei: brutari, măcelari, bucătari, fiind recunoscută competența „cora” în domeniul produselor elaborate sau finisate în laboratoarele proprii. În noua configurație a mall-ului, „cora City Park” dispune și de o parcare dublată de 1.300 de locuri. Lucrările continuă pentru extinderea acesteia la 1.800 de locuri față de 700, înainte de extindere. Septembrie 2016 este, de altfel, o lună de referință în retailul constănțean, unde „cora” are o prezență importantă prin cele două magazine, „City Park” și „Brătianu”, la acesta din urmă fiind recent inaugurat serviciul online, prin platforma www.cora.ro. Astfel, magazinul virtual subliniază oferta tradițională, oferind acces, printr-un sigur click, la peste 30.000 de produse care pot fi livrate acasă, în Constața și în zonele limitrofe.Gatronomia, inima magazinuluiClienții „cora City Park” sunt avantajați de o gamă variată de produse gastronomice, iar cei care obișnuiesc să își ia pauza de masă la „cora” vor fi plăcut surprinși. „Astăzi (n. r. ieri) marcăm redeschiderea magazinului, după o perioadă de șapte luni, destul de incomode, în care peste 5.000 de clienți, zilnic, ne-au înțeles și le mulțumim, și sper că vor aprecia efortul care s-a făcut în magazin. Noul magazin este compact, cu alei generoase, zone promoționale abundente, o gamă mărită de 50.000 de produse, cu personal profesionist, cu zonă de produse proaspete. Inima magazinului ne dorim să fie gastronomia și brutăria, unde clienții să revină ca la ei acasă, la prânz și în alte momente”, mai spune directorul „cora City Park”.Când veți face cumpărăturile la „cora”, veți remarca beneficiile modernizării și, astfel, vă veți bucura de ședințe de shopping relaxante.